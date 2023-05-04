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📸 Первые минуты чемпионства «Наполи»: безумие фанатов, раздетый Зелиньски и испуганный Спаллетти

Петр Зелиньски Петр Зелиньски
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«Наполи» совершил историческое достижение — выиграл титул чемпиона Италии впервые за 33 года!

Болельщики «адзурри» не видели такого со времен Марадоны, и они, конечно же, хотели отпраздновать это событие по полной программе. Несмотря на то, что матч, принесший команде чемпионство, был выездным, трибуны стадиона «Удинезе» были полны поклонников неаполитанцев.

В последние секунды матча напряжение на стадионе достигло пика: фанатам не терпелось вырваться на поле и отпраздновать долгожданное чемпионство.

Как только прозвучал финальный свисток, люди повалили через ограждения, не слишком нежно убирая с дороги детей.

Они понеслись в сторону Спаллетти, который обнимался с Кристиано Джунтоли. Их двоих сразу же стала закрывать и отводить в сторону охрана.

Главного тренера это не спасло — до его счастливой лысины все равно добрались.

Фанаты начали раздевать игроков «Наполи» прямо на поле. Каждый хотел получить на память футболку с исторического вечера.

Кто-то ушел домой с шортами Зелиньского.

На стадионе была полиция, но она была не в силах сдержать поклонников «Наполи», которые так долго ждали этот день.

Сегодня вместе с Неаполем спать не будет и Удине.

Сумасшедшее счастье!

 

7 комментариев

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Booster
Такой футбол нам нужен!
Наполи заслужил, Неаполь знает как отмечать 🎉🎉🎉
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Тюменский медвежонок
это не празднование а какая-то дикость...
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Антон Фалафель
Тот миг, когда можно было грабить кого угодно😀😀😀
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Ivan Kopev
Жалко Марадона этого не увидел! (
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Andre Sneijder
Итальяшки тоже дикари)) никакой тактичности
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