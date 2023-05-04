7 комментариев

«Наполи» совершил историческое достижение — выиграл титул чемпиона Италии впервые за 33 года!

Болельщики «адзурри» не видели такого со времен Марадоны, и они, конечно же, хотели отпраздновать это событие по полной программе. Несмотря на то, что матч, принесший команде чемпионство, был выездным, трибуны стадиона «Удинезе» были полны поклонников неаполитанцев.

В последние секунды матча напряжение на стадионе достигло пика: фанатам не терпелось вырваться на поле и отпраздновать долгожданное чемпионство.

Как только прозвучал финальный свисток, люди повалили через ограждения, не слишком нежно убирая с дороги детей.

Они понеслись в сторону Спаллетти, который обнимался с Кристиано Джунтоли. Их двоих сразу же стала закрывать и отводить в сторону охрана.

Главного тренера это не спасло — до его счастливой лысины все равно добрались.

Фанаты начали раздевать игроков «Наполи» прямо на поле. Каждый хотел получить на память футболку с исторического вечера.

Кто-то ушел домой с шортами Зелиньского.

На стадионе была полиция, но она была не в силах сдержать поклонников «Наполи», которые так долго ждали этот день.

Сегодня вместе с Неаполем спать не будет и Удине.

Сумасшедшее счастье!