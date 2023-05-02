Гаспачо
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Финский форвард «Венеции» разрывает итальянскую серию B и уже не первый раз пьет пиво прямо на поле🍺🍺🍺

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Йоэл Похьянпало Йоэл Похьянпало
Венеция Венеция
Футбол Футбол

Хорошо хоть не во время матча.

Йоэлу Похьянпало 28 лет – он перешел в «Венецию» из «Байера» и с первого же матча начал разрывать лигу. На данный момент у него 17 голов в 34 матчах и первое место списке бомбардиров, которое он делит вместе с Джанлукой Лападулой.

Но наибольшую известность финн приобрел, когда в феврале выпил пива на поле сразу после матча. «Венеция» дома обыграла СПАЛ, а Йоэл, отдавший две результативные передачи, после игры принял стакан пива от болельщиков у трибуны и выпил, отпраздновав с ними победу команды.

Похоже, это становится доброй традицией для финна – после очередной победы и голов за клуб он снова отправился за пинтой сразу после финального свистка.

2 комментария

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Loegaire Bell
Скорее всего, это безалкогольное пиво. Не удивлюсь, если ещё какое-нибудь низкокалорийное)
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Муканов Арманбек
Фамилия все объясняет))))
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