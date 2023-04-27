Райан Рейнольдс попросил Бена Фостера отдать ему свою футболку и пообещал подарок взамен.

После того, как «Рексхэм» впервые за 15 лет добился повышения в Футбольной лиге, победив «Борхэм Вуд» со счетом 3: 1, Фостер давал пресс-конференцию, когда ее прервал совладелец клуба.

Голливудская звезда тут же попросил Фостера отдать ему свою футболку: «Фостер, сейчас же майку».

Представитель СМИ пошутил, что Рейнольдс выставит майку на eBay, Райан не растерялся: «Послушайте, я работаю в шоу-бизнесе, у нас были тяжелые времена».

Фостера рассказал, что он и Рейнольдс заранее договорились, что бывший игрок сборной Англии отдаст ему свою футболку после матча.

Вратарь также получил особый подарок от Рейнольдса. Звезда Дэдпула решил удивить Фостера, подарив ему перчатки, которые он носил в фильме о супергероях Marvel.

Выступая в подкасте Fozcast, 40-летний футболист объяснил: «Это невероятно, Райан Рейнольдс написал мне в день игры: «Можно мне твою футболку?».

«Я сказал: «Да, круто», а он такой: «Круто, потому что у меня тоже есть кое-что для тебя».

«Я подумал: «Что это такое?».

Он говорит: «Я просматривал свои памятные вещи на днях в Дэдпуле и нашел оригинальные перчатки, которые носил в фильме».

Отличный подарок для вратаря.