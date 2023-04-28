Гаспачо
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«Он пожал мне руку, даже не глядя на меня». Криштиану Роналду разочаровал соперника, оказавшись обменяться футболками

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Жан-Давид Богель
Футбол Футбол

Криштиану Роналду подвергся критике после того, как отказался поменяться футболками с игроком команды соперника.

В понедельник Жан-Давид Богель забил победный гол за «Аль-Вехда» в матче с «Аль-Наср».

Пятикратный обладатель Золотого мяча выглядел расстроенным и ругал собственных тренеров и товарищей по команде. А Богель не нашел лучшего момента и по окончании игры подошел к португальцу, чтобы попросить футболку и рассказать о своем восхищении.

Француз был удивлен поведением Роналду по отношению к товарищам по команде и добавил, что рукопожатие 38-летнего футболиста было холодным.

«Я был немного разочарован», — сказал Богель L’Equipe.

«В конце игры я сказал ему, что я его большой фанат, и попросил его футболку. Он пожал мне руку, даже не глядя на меня, с очень презрительным видом».

«Я до сих пор помню видео, которые я смотрел с ним, когда учился в школе. Я понимаю, что он был разочарован после поражения, но его отношение меня удивило. На поле он был расстроен, кричал на своих товарищей по команде».

4 комментария

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Стальной Вилли
цирк какой-то.. рукопожатие незнакомому человеку оказалось недостаточно теплым, какой ужас
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Vitezslav
"оказавшись обменяться" - редакторы (не) спят.
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#nikon
Защищу Роналду.
В этом момент он шел и размышлял о парадоксе: почему, с 2018 года как только он приходил в новую команду, та начинала тонуть. И вот как раз в этот момен француз лезет со своими рукопожатиями.
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