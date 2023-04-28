Криштиану Роналду подвергся критике после того, как отказался поменяться футболками с игроком команды соперника.

В понедельник Жан-Давид Богель забил победный гол за «Аль-Вехда» в матче с «Аль-Наср».

Пятикратный обладатель Золотого мяча выглядел расстроенным и ругал собственных тренеров и товарищей по команде. А Богель не нашел лучшего момента и по окончании игры подошел к португальцу, чтобы попросить футболку и рассказать о своем восхищении.

Француз был удивлен поведением Роналду по отношению к товарищам по команде и добавил, что рукопожатие 38-летнего футболиста было холодным.

«Я был немного разочарован», — сказал Богель L’Equipe.

«В конце игры я сказал ему, что я его большой фанат, и попросил его футболку. Он пожал мне руку, даже не глядя на меня, с очень презрительным видом».

«Я до сих пор помню видео, которые я смотрел с ним, когда учился в школе. Я понимаю, что он был разочарован после поражения, но его отношение меня удивило. На поле он был расстроен, кричал на своих товарищей по команде».