Гаспачо
Блог

Гол Кака называли лучшей рекламой футбола. Он не оставил шансов на «ЗМ» Месси и Роналду, хотя считал их лучше себя

Клубы Клубы
Милан Милан
Кака Кака
Реал Мадрид Реал Мадрид
серия А Италия серия А Италия
Ла Лига Ла Лига
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Золотой мяч Золотой мяч
Футбол Футбол

Сегодня отмечает 41-й день рождения.

«Мы приехали сюда, чтобы видеть, как забивает Кака», – кричали фанаты «Милана» перед финалом ЛЧ-2007 с «Ливерпулем». Бразилец не забил, но заработал голевой штрафной, а потом вывел Индзаги 1-на-1 – тот обыграл Пепе Рейну и покатил в пустые, окончательно смыв стамбульский позор.

А в полуфинале Кака забил 3 из 5 мячей в ворота «МЮ», один из них Мишель Платини даже назвал «лучшей рекламой футбола».

В том сезоне бразилец оформил 10+3 в Лиге чемпионов и не оставил шансов молодым Месси и Роналду в голосовании на «Золотой мяч», став последним обладателем награды до их эпохи.

Но «ЗМ» – лишь часть огромного трофейного шкафа Кака, он выиграл абсолютно все:

• Серия А, Суперкубок Италии

• Ла Лига, Кубок Испании

• Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

• Чемпионат мира

Но даже с такими достижениями Кака не считал себя лучшим: «Победа на чемпионате мира ничего не меняет. Я выиграл все, и я не лучший в истории. Месси — гений, но лучший и самый совершенный в истории — Роналду».

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Не умаляя достоинств Кака в сезоне 06/07 (он действительно был выдающимся) и в этом голе, но бестолковый прыжок Эвра, конечно, "шедеврален".
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aseke
Гол-шедевр.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Выдающийся игрок. Голы-красавцы забивал регулярно. Фото - просто пророческий пролог на 15 лет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nissan 0123
Легенда!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davids.
странно как хайнце удержался, чтоб не зарядить эвра в табло...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G_Batigol
Ответ swerh
Не умаляя достоинств Кака в сезоне 06/07 (он действительно был выдающимся) и в этом голе, но бестолковый прыжок Эвра, конечно, "шедеврален".
согласен, Хайнц читал движение Кака но Эвра все испортил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ aseke
Гол-шедевр.
что тут шедеврального? Поборолся за мяч, защитники снесли друг друга. Рядом с голами имени Марадоны, ван Перси, Роберто Карлоса или Бергкампа этот и близко не стоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarcoAsensio
Один из величайших голов в истории футбола, и в целом игра Кака в двухмачтовым противостояние с мю один из крутейших перформансов в истории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий