8 комментариев

Хочет вернуть себе физическую форму времен «Астон Виллы».

Когда хавбек «Сити» Джек Грилиш играл за «Астон Виллу», то после тренировок он проводил часы в тренажерном зале, бассейне и ледяной ванне вместе с Джоном Терри. Теперь таким приятелем для англичанина стал Натан Аке.

В голландце хавбек видит человека, который поможет ему стать лидером в команде, которая стремится сделать требл. В ходе дополнительных занятия Джек много работает над силой и скоростью своих ног, используя беговой тренажер кампуса на «Этихаде».

Занятия уже приносят свои плоды. К примеру, в недавней игре против «Ливерпуля» Грилиш вернулся назад к своим воротам и совершил великолепную защитную работу против Мо Салаха, который известен как один из самых быстрых игроков АПЛ.

Натан Аке и Джек Грилиш знают друг друга уже десять лет. Они познакомились на серии Next Gen, когда один играл за «Виллу», а второй за «Челси». «Синие» тогда проиграли в финале как раз команде Грилиша.

На тот момент 28-летний голландец был полузащитником, а теперь превратился в отличного центрального защитника «Борнмута», а затем и «Сити». Игроки стали одноклубниками в августе 2021 года, когда Грилиш переехал на «Этихад» за 100 млн фунтов.

Грилиш постоянно спрашивает совета Аке по искусству защиты, а также дополняет их беседы видеоанализом различных звезд. Улучшения в игре англичанина так впечатлили Гвардиолу, что он выпускает игрока в старте в 12 матчах подряд.

Сейчас главной звездой «горожан» стал Эрлинг Холанд, который забил невероятные 48 мячей. Кевин Де Брюйне достиг впечатляющего количества голевых передач в АПЛ − 101. Грилиш находится где-то рядом, не на первых ролях, однако его вклад трудно недооценить.

Теперь Джеку чаще пасуют, так как знают, что у него есть навыки и видение, способные как сохранить мяч, так и вернуть его. Они знают, что Грилиш способен приносить большую пользу, быть эффективным, в том числе забивая голы.

В этом сезоне «Сити» претендует сразу на три трофея − АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Дополнительная работа дается Джеку Грилишу нелегко, но он рад, что она дает плоды как ему, так и клубу.