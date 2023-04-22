8 комментариев

Грилиш нашел себе «нового Джона Терри». Один из игроков «Сити» сильно помогает англичанину
Хочет вернуть себе физическую форму времен «Астон Виллы».
Когда хавбек «Сити» Джек Грилиш играл за «Астон Виллу», то после тренировок он проводил часы в тренажерном зале, бассейне и ледяной ванне вместе с Джоном Терри. Теперь таким приятелем для англичанина стал Натан Аке.
В голландце хавбек видит человека, который поможет ему стать лидером в команде, которая стремится сделать требл. В ходе дополнительных занятия Джек много работает над силой и скоростью своих ног, используя беговой тренажер кампуса на «Этихаде».
Занятия уже приносят свои плоды. К примеру, в недавней игре против «Ливерпуля» Грилиш вернулся назад к своим воротам и совершил великолепную защитную работу против Мо Салаха, который известен как один из самых быстрых игроков АПЛ.
Натан Аке и Джек Грилиш знают друг друга уже десять лет. Они познакомились на серии Next Gen, когда один играл за «Виллу», а второй за «Челси». «Синие» тогда проиграли в финале как раз команде Грилиша.
На тот момент 28-летний голландец был полузащитником, а теперь превратился в отличного центрального защитника «Борнмута», а затем и «Сити». Игроки стали одноклубниками в августе 2021 года, когда Грилиш переехал на «Этихад» за 100 млн фунтов.
Грилиш постоянно спрашивает совета Аке по искусству защиты, а также дополняет их беседы видеоанализом различных звезд. Улучшения в игре англичанина так впечатлили Гвардиолу, что он выпускает игрока в старте в 12 матчах подряд.
Сейчас главной звездой «горожан» стал Эрлинг Холанд, который забил невероятные 48 мячей. Кевин Де Брюйне достиг впечатляющего количества голевых передач в АПЛ − 101. Грилиш находится где-то рядом, не на первых ролях, однако его вклад трудно недооценить.
Теперь Джеку чаще пасуют, так как знают, что у него есть навыки и видение, способные как сохранить мяч, так и вернуть его. Они знают, что Грилиш способен приносить большую пользу, быть эффективным, в том числе забивая голы.
В этом сезоне «Сити» претендует сразу на три трофея − АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Дополнительная работа дается Джеку Грилишу нелегко, но он рад, что она дает плоды как ему, так и клубу.
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