🎥 Швайнштайгер дал традиционный прогноз на сезон. Как же легенда в этом плох 😁

Есть у Бастиана Швайнштайгера традиция – в соцсетях давать прогноз на футбольный сезон. Надо сказать, в этом чемпион мира откровенно плох.

В сезоне-2023/24 немец пророчил : «Байер» – победитель ЛЕ, сборная Англия – победитель Евро, чемпион АПЛ – «Астон Вилла», а «Бавария» – чемпион Германии. В том году не сбылось вообще ничего, даже мюнхенцы впервые за 11 лет упустили титул.

С прогнозом на минувший сезон-2024/25 у легенды вышло чуть лучше, Басти угадал с чемпионствами «Баварии» и «Ливерпуля». Но ошибся, предсказывая победу Рекордмайстера на КЧМ и в ЛЧ, с триумфом «Айнтрахта» в ЛЕ тоже мимо.

Наконец, третья попытка Басти предугадать футбольные итоги – в этот раз в сезоне-2025/26:

Победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».

Чемпион Германии – «Бавария».

Чемпион Англии – «Ливерпуль».

Победитель Лиги Европы – «Астон Вилла».

Обладатель «Золотого мяча» – Усман Дембеле.

Может, хоть в этом сезоне выстрелит?