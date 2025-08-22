🎥 Швайнштайгер дал традиционный прогноз на сезон. Как же легенда в этом плох 😁
Есть у Бастиана Швайнштайгера традиция – в соцсетях давать прогноз на футбольный сезон. Надо сказать, в этом чемпион мира откровенно плох.
В сезоне-2023/24 немец пророчил: «Байер» – победитель ЛЕ, сборная Англия – победитель Евро, чемпион АПЛ – «Астон Вилла», а «Бавария» – чемпион Германии. В том году не сбылось вообще ничего, даже мюнхенцы впервые за 11 лет упустили титул.
С прогнозом на минувший сезон-2024/25 у легенды вышло чуть лучше, Басти угадал с чемпионствами «Баварии» и «Ливерпуля». Но ошибся, предсказывая победу Рекордмайстера на КЧМ и в ЛЧ, с триумфом «Айнтрахта» в ЛЕ тоже мимо.
Наконец, третья попытка Басти предугадать футбольные итоги – в этот раз в сезоне-2025/26:
Победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».
Чемпион Германии – «Бавария».
Чемпион Англии – «Ливерпуль».
Победитель Лиги Европы – «Астон Вилла».
Обладатель «Золотого мяча» – Усман Дембеле.
Может, хоть в этом сезоне выстрелит?