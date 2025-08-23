Компани о 6:0 с «Лейпцигом»: «Все прошло идеально. «Бавария» всегда хочет побеждать»
Венсан Компани оценил разгром «РБ Лейпциг» (6:0) в 1-м туре Бундеслиги.
«Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра – именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч на «Альянц Арене», сегодня все прошло идеально.
На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа, и это важно. Концепция на этот сезон только одна: мы всегда хотим побеждать», – сказал тренер «Баварии».
Увольнять ли Семака?30318 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости