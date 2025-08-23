  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о 6:0 с «Лейпцигом»: «Все прошло идеально. «Бавария» всегда хочет побеждать»
6

Компани о 6:0 с «Лейпцигом»: «Все прошло идеально. «Бавария» всегда хочет побеждать»

Венсан Компани оценил разгром «РБ Лейпциг» (6:0) в 1-м туре Бундеслиги.

«Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра – именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч на «Альянц Арене», сегодня все прошло идеально.

На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа, и это важно. Концепция на этот сезон только одна: мы всегда хотим побеждать», – сказал тренер «Баварии».

Увольнять ли Семака?30318 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoРБ Лейпциг
logoВенсан Компани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге, догнав Кана и Писарро. Рекорд у Фихтеля – 22
1сегодня, 01:17
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
10вчера, 20:33
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
108вчера, 20:29
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Динамо» Махачкала, «Локо» примет «Ростов», «Динамо» Москва сыграет с «Пари НН»
2544 минуты назадLive
Станкович о кризисе у «Спартака»: «Может быть, что‑то такое есть, но во многих матчах нам не везло. Ко‑то из экспертов должен заплатить за бесплатную рекламу на моем имени»
47 минут назад
«Динамо» объявило о переходе Миранчука роликом о третьем брате. Это отсылка к сюжету «Футбольного клуба» об Иване Березуцком
717 минут назадВидео
«Клаудиньо – очередной иуда, которых будет еще немало. Конец у них у всех один, закончит он печально. Он и ростом мелкий, и душой». Дмитрий Васильев о словах футболиста про конфликт
3918 минут назад
Кайл Уокер: «Я бы играл бесплатно, я делаю это не ради денег. Я беру их из-за давления и внешнего шума – за твоей жизнью следят, игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе»
1434 минуты назад
«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука. Контракт – до 2027 года
6659 минут назад
Легендарные комментарии Спортса’’ теперь на футболках! Выбирайте цитату, цвет и размер – мерч уже ждет
сегодня, 10:00
Серия А стартует! «Наполи» в гостях у «Сассуоло», «Милан» примет «Кремонезе», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
11сегодня, 10:00
«Барса» сообщила, что Левандовски восстановился после травмы и может сыграть с «Леванте»
5сегодня, 09:58
Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)
36сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Спартак» – 0:0. Онлайн-трансляция. Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Даку играют
184 минуты назадLive
«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в игре с «Оренбургом»
16 минут назад
Генич о будущем Семака в «Зените»: «Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может»
927 минут назад
«Наполи» продвинулся в переговорах с Хейлундом. «МЮ» готов отпустить форварда, если он договорится с итальянцами
14сегодня, 10:04
«Боруссия» Менхенгладбах покупает Рейну у «Дортмунда» за 3+4 млн евро
9сегодня, 09:39
Иван Таранов: «Сперцян ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон»
8сегодня, 09:28
«Фенербахче» арендовал Эдсона Альвареса у «Вест Хэма» за 2 млн евро с правом выкупа за 22 млн
4сегодня, 09:15
«Милан» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 08:59
«Леванте» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
10сегодня, 08:50
«Арсенал» отдал вратаря сборной Эстонии Хейна «Вердеру» в аренду
5сегодня, 08:29Фото