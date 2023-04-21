17 комментариев

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались настоящими гедонистами – оказалось, что пара предпочитает поразительный десерт за 25 000 долларов.

Согласно испанскому изданию Diario Pronto, Роналду тратится на один самых дорогих десертов в мире – Frozen Haute Chocolate.

Семья Криштиану Роналду обычно заказывает этот шоколадный десерт, когда обедает вне дома. Сладость сделана из 28 сортов какао и посыпана 23-каратным пищевым золотом, основу украшает золотой браслет с бриллиантами. Десерт подается с золотой ложкой, украшенной бриллиантами, которую вы можете оставить себе.

Десерт был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой в мире. Он был добавлен в меню ресторана Serendipity 3 в Нью-Йорке в 2007 году.