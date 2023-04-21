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Только лучшее: Криштиану Роналду оказался любителем десерта за 25 000 долларов 😲

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались настоящими гедонистами – оказалось, что пара предпочитает поразительный десерт за 25 000 долларов.

Согласно испанскому изданию Diario Pronto, Роналду тратится на один самых дорогих десертов в мире – Frozen Haute Chocolate.

Семья Криштиану Роналду обычно заказывает этот шоколадный десерт, когда обедает вне дома. Сладость сделана из 28 сортов какао и посыпана 23-каратным пищевым золотом, основу украшает золотой браслет с бриллиантами. Десерт подается с золотой ложкой, украшенной бриллиантами, которую вы можете оставить себе.

Десерт был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой в мире. Он был добавлен в меню ресторана Serendipity 3 в Нью-Йорке в 2007 году.

17 комментариев

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Коэн Варвар
"Торт делается из муки и воды. Он не может стоить тысячу долларов." (с) Отец невесты
+12
-2
+10
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Wex815
В принципе, если в любую еду добавить золото и бриллианту, она станет мега-дорогой. Я так могу придумать рецепт самой дорогой шаурмы с чистым золотом
+6
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fellx
Когда зарабатываешь 200 млн в год(без учёта личных контрактов) эти сладости как для нас сникерс
+7
-2
+5
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Спартак пичинен
Ответ Unai2019
На вкус, думаю, тоже
ну вот пока ты думаешь, роналду кушает
+4
-1
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Unai2019
Ответ Рокко Сиффредди
с виду простое мороженое с тертым шоколадом
На вкус, думаю, тоже
+3
-1
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Рокко Сиффредди
с виду простое мороженое с тертым шоколадом
+1
0
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Hella black
Говорю же я вам,у него денег хоть #опой жуй ))
+2
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Игорь Климов
Лео Месси со своими наградами IFFHS 2022 года:
🏆Лучший игрок мира 2022
🏆Лучший плеймейкер мира 2022
🏆Лучший международный бомбардир мира 2022
P. S. Ну, а кто-то7 только поглащает дорогие десерты в Саудовской Аравии, каждому своё)
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Nikolay Kozlov
Представление о роскоши работницы кондитерского отдела Магнита тети Маши
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Nikolay Kozlov
Ответ fellx
Когда зарабатываешь 200 млн в год(без учёта личных контрактов) эти сладости как для нас сникерс
Да можно просто камин топить деньгами, особенно если не хватает образования на что либо отличающееся от вариантов золотого унитаза.
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Ярик01
Пищевое золото)
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dem
Слов нет…
Конечно заработал и его дело куда и что, но это всего лишь гребанный десерт…
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Jii Gee
Ответ Спартак пичинен
ну вот пока ты думаешь, роналду кушает
Хахах)
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Unai2019
Ответ Спартак пичинен
ну вот пока ты думаешь, роналду кушает
Криштиану, если ты вдруг читаешь Спортс - приятного аппетита
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Фруктовый роналду
Ответ Nikolay Kozlov
Фанаты Криша, по что минусуете меня? Ваш кумир демонстрирует повадки бедного и необразованного человека, дорвавшегося до денег, вы так не думаете? Ложечку из золота с бриллиантами одобряете? Это другое чем золотой унитаз провинциальных коррупционеров? Все что делает ваш кумир - это просто показное уничтожение денег. Если человек запускает за свои деньги ракеты как Маск - это одно, но но если он поступает с ними по принципу "Миллионы ежемесячно с трудом наскребают деньги чтобы оплатить счета? А я чтоб им было пообидней демонстративно напоказ растоплю деньгами печку!" - по мне так это мерзко.
Живет как хочет тебе то какая разница.Он заслужил золотой унитаз и ложку из брилиантов.Он же не виноват что его природа сделала особенным а не простым смертным как ты.Он не обязан жить как все.Жизнь даеться один раз и надо от ние брать максимум
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EneNRa -OD
Ответ Фруктовый роналду
Живет как хочет тебе то какая разница.Он заслужил золотой унитаз и ложку из брилиантов.Он же не виноват что его природа сделала особенным а не простым смертным как ты.Он не обязан жить как все.Жизнь даеться один раз и надо от ние брать максимум
Он как раз простой смертный как все,просто трудился много и достиг успеха
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