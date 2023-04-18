Гаспачо
Блог

💥💥💥 «Реал» выпустит еще несколько видеороликов очерняющих «Барселону». Marca считает, что Перес объявил Лапорте информационную войну

Барселона Барселона
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Реал Мадрид Реал Мадрид
Флорентино Перес Флорентино Перес
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Это вам не сиеста.

«Реал Мадрид» ответил «Барселоне» на обвинения Жоана Лапорты в привилегированном положении относительно других команд испанской Ла Лиги.

В понедельник клуб опубликовал видео, в котором раскритиковал «Барсу» за давнее «заигрывание» с испанским фашистским диктатором Франсиско Франко.

Marca сообщает, что королевский клуб не потерпит атак в свой адрес, особенно, когда речь идет об истории и целостности клуба.

«Мадрид» планирует сделать еще несколько видео с доказательствами, что прошлые успехи «Барсы» связаны с близостью к фашистскому режиму.

Заявление Лапорты очень оскорбило Переса. Он готов устроить каталонцам информационную войну, использовав все связи для защиты королевского клуба.

Ожидается, что «Барса» ответит таким же образом, но конкретной информации из клуба пока нет.

В «Реале» считают, что напряжение между клубами достигло точки кипения.

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ Nike of FW
что еще придумают ? Каталония всегда воевала за то что бы присоединиться к режиму Франко, для этого они сами бомбили собственный город. Жозеп Суньоль - совершил самоубийство. Интересно как далеко пойдет Реал в попытке переписать историю?
А что, Франко не был почетным сосьо Барселоны?
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
то есть, до этого это не было информационной войной , а сейчас Перес то уже покажет всю силу Мадридской пропаганды ?
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
что еще придумают ? Каталония всегда воевала за то что бы присоединиться к режиму Франко, для этого они сами бомбили собственный город. Жозеп Суньоль - совершил самоубийство. Интересно как далеко пойдет Реал в попытке переписать историю?
+24
-15
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ABH10
Ответ AsGardiel
А что, Франко не был почетным сосьо Барселоны?
Может и был , но только потому что у Каталонии не было другого выхода кроме как на это согласиться . Переход Ди Стефано в Реал , достаточно хорошо все объясняет .
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Предлагаю закончить этот балаган битвой Лапорты и Переса на Эпик Файтинге😂
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Mister Ghost
Интересно чем закончится теперь все, такого я ещё не видел в большом футболе)
Тем, что проект Суперлиги загнётся и всё наконец то встанет на свои места.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B_Boris
Ответ AsGardiel
А что, Франко не был почетным сосьо Барселоны?
Для диктатора есть только 1 безотказный вариант.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ Saniya Islamhan
Теперь Дон Фло сотрёт в порошок этих выскочек. И ещё кредиторы начнут давить, 2 года без выхода в Евро кубки.
то есть, вы сейчас бравируете тем что Перес имеет влияние на кредиты через кабинет ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ ten Hag
Лапорта как раз и пытается переписать историю В ответ на обвинения в подкупе судей, он тупо говорит: О, а за Мадрид типа Франко топил Каталонские шарлатаны как обычно
"Хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима и был близок к политической и экономической элите.

На протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле" -

покажи слово "Франко" во вчерашней в речи Лапорты - не видишь ? так это потому что его там нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Молотов
По моему Реал мягко говоря ведет себя не очень красиво.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Да не бомбит у перица, не бомбит 🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ AsGardiel
То да, но почему именно Барса, а не любимый Атлетико? Или он хотел стать сосьо всех клубов Испании? Загадки, загадки в темноте...
кстати, кадена пишет что Франко никогда не был почетным сосьо
https://cadenaser.com/nacional/2023/04/18/no-franco-no-fue-socio-de-honor-del-fc-barcelona-sique-rodriguez-desmonta-una-de-las-claves-del-ultimo-video-del-real-madrid-cadena-ser/
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ AsGardiel
Гран мерси. Это уже интересно)
кстати тебе как болельщику Атлетика ,возможно, будет другая манипуляция видео Реала, это обрезаннное фото зигующих игроков Барсы. Так вот полное фото вторая зигующая команда на фото это Бильбао
https://pbs.twimg.com/media/Ft_-pYAWIAAEv-m?format=jpg&name=small

но почему обрезали понятно атака же на каталонию. терки еще и с Басками им бы хотелось избежать.

Это я к манипуляции фактами ФК Мадрид
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ Nike of FW
кстати тебе как болельщику Атлетика ,возможно, будет другая манипуляция видео Реала, это обрезаннное фото зигующих игроков Барсы. Так вот полное фото вторая зигующая команда на фото это Бильбао https://pbs.twimg.com/media/Ft_-pYAWIAAEv-m?format=jpg&name=small но почему обрезали понятно атака же на каталонию. терки еще и с Басками им бы хотелось избежать. Это я к манипуляции фактами ФК Мадрид
Не снимая ответственности с того поколения игроков, отмечу, что в гражданскую большинство игроков Атлетика уехало из страны и не вернулись позже. Сначала собирали деньги для армии республиканцев, потом осели а Мексике. Ну а те, кто остались... Те остались, да. Это печально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ CopaAmerica
пора правительству вмешаться пока не всплыл новый референдум, де факто сейчас каталония нужна испании больше чем наоборот
Не будет никакого референдума. Испанское правительство на это не пойдёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Я так понимаю , что опять Тебаса из будки выпустят?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fidelio
Ответ CopaAmerica
пора правительству вмешаться пока не всплыл новый референдум, де факто сейчас каталония нужна испании больше чем наоборот
Кариес Пуждемон передает вам привет и подмигивает 😜
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Тем, что проект Суперлиги загнётся и всё наконец то встанет на свои места.
Он фактически, загнулся когда все его покинули и остались только Юве, Реал и Барса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ Nike of FW
так он себе сам себе присвоил титул каудильо (вождя) , а своих родных и приспешников сделал дворянами и только в прошлом году эти тутулы упразднили https://how2spain.com/novosti/yprazdnili-titylu.html так почему бы не присвоить титул почетного сосьо ... ? кстати "В октябре 2019-го 99% сосьос «Барсы» проголосовали за отмену всех наград, присужденных Франко" en.as.com/en/2019/10/06/soccer/1570381023_204458.html
То да, но почему именно Барса, а не любимый Атлетико? Или он хотел стать сосьо всех клубов Испании? Загадки, загадки в темноте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ CopaAmerica
пора правительству вмешаться пока не всплыл новый референдум, де факто сейчас каталония нужна испании больше чем наоборот
Эти референдумы ничем Каталонии не помогут, поверь мне. И так все ясно. Испания член НАТО, а НАТО просто задушит Каталонию, посчитав их правительство сепаратистами. Тут все под контролем королевства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ AsGardiel
А что, Франко не был почетным сосьо Барселоны?
так он себе сам себе присвоил титул каудильо (вождя) , а своих родных и приспешников сделал дворянами и только в прошлом году эти тутулы упразднили
https://how2spain.com/novosti/yprazdnili-titylu.html

так почему бы не присвоить титул почетного сосьо ... ?

кстати "В октябре 2019-го 99% сосьос «Барсы» проголосовали за отмену всех наград, присужденных Франко"
en.as.com/en/2019/10/06/soccer/1570381023_204458.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashid Egintkhoev
Ответ Nike of FW
что еще придумают ? Каталония всегда воевала за то что бы присоединиться к режиму Франко, для этого они сами бомбили собственный город. Жозеп Суньоль - совершил самоубийство. Интересно как далеко пойдет Реал в попытке переписать историю?
Франко воевал с комунистами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
А где видео посмотреть, периц в тик токе войну объявил? 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сеньгов
Очередной способ развалить план на суперлигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
ща всех системных марионеточных арабо-цыганских масс-мидиа понесееееееет)... по приказу Карабаса Флоребаса,разумеется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий