37 комментариев

Это вам не сиеста.

«Реал Мадрид» ответил «Барселоне» на обвинения Жоана Лапорты в привилегированном положении относительно других команд испанской Ла Лиги.

В понедельник клуб опубликовал видео, в котором раскритиковал «Барсу» за давнее «заигрывание» с испанским фашистским диктатором Франсиско Франко.

Marca сообщает, что королевский клуб не потерпит атак в свой адрес, особенно, когда речь идет об истории и целостности клуба.

«Мадрид» планирует сделать еще несколько видео с доказательствами, что прошлые успехи «Барсы» связаны с близостью к фашистскому режиму.

Заявление Лапорты очень оскорбило Переса. Он готов устроить каталонцам информационную войну, использовав все связи для защиты королевского клуба.

Ожидается, что «Барса» ответит таким же образом, но конкретной информации из клуба пока нет.

В «Реале» считают, что напряжение между клубами достигло точки кипения.