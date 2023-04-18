37 комментариев

💥💥💥 «Реал» выпустит еще несколько видеороликов очерняющих «Барселону». Marca считает, что Перес объявил Лапорте информационную войну
Это вам не сиеста.
«Реал Мадрид» ответил «Барселоне» на обвинения Жоана Лапорты в привилегированном положении относительно других команд испанской Ла Лиги.
В понедельник клуб опубликовал видео, в котором раскритиковал «Барсу» за давнее «заигрывание» с испанским фашистским диктатором Франсиско Франко.
Marca сообщает, что королевский клуб не потерпит атак в свой адрес, особенно, когда речь идет об истории и целостности клуба.
«Мадрид» планирует сделать еще несколько видео с доказательствами, что прошлые успехи «Барсы» связаны с близостью к фашистскому режиму.
Заявление Лапорты очень оскорбило Переса. Он готов устроить каталонцам информационную войну, использовав все связи для защиты королевского клуба.
Ожидается, что «Барса» ответит таким же образом, но конкретной информации из клуба пока нет.
В «Реале» считают, что напряжение между клубами достигло точки кипения.
На протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле" -
покажи слово "Франко" во вчерашней в речи Лапорты - не видишь ? так это потому что его там нет.
https://cadenaser.com/nacional/2023/04/18/no-franco-no-fue-socio-de-honor-del-fc-barcelona-sique-rodriguez-desmonta-una-de-las-claves-del-ultimo-video-del-real-madrid-cadena-ser/
https://pbs.twimg.com/media/Ft_-pYAWIAAEv-m?format=jpg&name=small
но почему обрезали понятно атака же на каталонию. терки еще и с Басками им бы хотелось избежать.
Это я к манипуляции фактами ФК Мадрид
https://how2spain.com/novosti/yprazdnili-titylu.html
так почему бы не присвоить титул почетного сосьо ... ?
кстати "В октябре 2019-го 99% сосьос «Барсы» проголосовали за отмену всех наград, присужденных Франко"
en.as.com/en/2019/10/06/soccer/1570381023_204458.html