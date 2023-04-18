11 комментариев

Ценник кусается.

У Роналду обширная коллекция недвижимости: два дома в его родном городе Мадейра, один в Турине, дом в Чешире, дом для отдыха в Марбелье и резиденция стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов в Кинта-да-Маринья на Португальской Ривьере.

В Эр-Рияде Рон первое время жил в отеле Four Seasons вместе со своей семьей и окружением – он платил 250 000 фунтов стерлингов в месяц за 17 комнат на двух этажах отеля.

Сейчас 38-летний Роналду сдает в аренду свой особняк, в котором он жил во время своего девятилетнего пребывания в «Реале». Роналду переехал в дом в престижном районе Ла-Финка еще в июле 2010 года, когда купил его за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Особняк был спроектирован известным архитектором Хоакином Торресом, в нем семь спален, девять ванных комнат, крытый и открытый бассейны, а также огромное футбольное поле и ультрасовременный тренажерный зал.

Ну и конечно же – логотип CR7 на ручках дверей. Площадь дома в 4000 квадратных метров настолько велика, что Джорджина Родригес как-то там заблудилась, когда только начала встречаться с португальской звездой.

«В первый раз, когда я пришла в дом Криштиану, я заблудилась», – призналась она в документальном фильме Netflix «Я – Джорджина».

Я хотела пойти на кухню за водой, но понятия не имела, куда идти.

Иногда мне требовалось полчаса, чтобы добраться до гостиной, потому что я не знала обратной дороги. Дом был очень большой».

По информации Mundo Deportivo Роналду просит 10 000 евро (8 800 фунтов стерлингов) в месяц за аренду всего особняка.