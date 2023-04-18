11 комментариев

Гаспачо
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Роналду сдает в аренду свой дом в Испании стоимостью 5 миллионов фунтов: в нем однажды заблудилась Джорджина Родригес😍😍😍

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Футбол Футбол

Ценник кусается.

Вы можете сдать в аренду особняк Криштиану Роналду за 5 миллионов фунтов стерлингов, в котором потерялась Джорджина Родригес.

У Роналду обширная коллекция недвижимости: два дома в его родном городе Мадейра, один в Турине, дом в Чешире, дом для отдыха в Марбелье и резиденция стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов в Кинта-да-Маринья на Португальской Ривьере.

В Эр-Рияде Рон первое время жил в отеле Four Seasons вместе со своей семьей и окружением – он платил 250 000 фунтов стерлингов в месяц за 17 комнат на двух этажах отеля.

Сейчас 38-летний Роналду сдает в аренду свой особняк, в котором он жил во время своего девятилетнего пребывания в «Реале». Роналду переехал в дом в престижном районе Ла-Финка еще в июле 2010 года, когда купил его за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Особняк был спроектирован известным архитектором Хоакином Торресом, в нем семь спален, девять ванных комнат, крытый и открытый бассейны, а также огромное футбольное поле и ультрасовременный тренажерный зал.

Ну и конечно же – логотип CR7 на ручках дверей. Площадь дома в 4000 квадратных метров настолько велика, что Джорджина Родригес как-то там заблудилась, когда только начала встречаться с португальской звездой.

«В первый раз, когда я пришла в дом Криштиану, я заблудилась», – призналась она в документальном фильме Netflix «Я – Джорджина».

Я хотела пойти на кухню за водой, но понятия не имела, куда идти.

Иногда мне требовалось полчаса, чтобы добраться до гостиной, потому что я не знала обратной дороги. Дом был очень большой».

По информации Mundo Deportivo Роналду просит 10 000 евро (8 800 фунтов стерлингов) в месяц за аренду всего особняка.

11 комментариев

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Алексей Воскресенский
Решено. Переезжаю.
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Decard Show
Самый богатый футболист в истории который стал миллиардером с самого нуля!
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Denis Kotsuba
Свет и водит в стоимость?)
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Lionel Van Damme
Красиво жить не запретишь) а уж когда сам заработал, а не … так тем более
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Катерина Фелиз
Зато где находится спальня Роналду запомнила сразу.
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Kosolapyu
по сравнению с московскими ценами на загородное жилье это мелочь..
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anton.sorvachev
Ответ Катерина Фелиз
Зато где находится спальня Роналду запомнила сразу.
Дорогу к спальне она видит сердцем
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