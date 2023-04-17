39 комментариев

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Лапорта пошел в атаку. Президент «Барселоны» заявил, что клуб не будет подчиняться Тебасу, а «Реалу» исторически помогают судьи

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За кем следующий ход?

Сегодня Жоан Лапорта проводит пресс-конференцию по «делу Негрейры», где он успел сделать несколько серьезных заявлений.

Прокуратура обвинила «Барселону» и ее бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя в возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Президент «Барселоны» категорически отверг эти обвинения, сказав, что клуб платил исключительно за отчеты, и представил свои доказательства.

В ходе своей пресс-конференции Лапорта сделал немало громких заявлений, в том числе высказал мысль, что этот процесс, напротив, должен разоблачить «Реал», так как мадридскому клубу, по его версии, помогают судьи:

«В этом деле появился клуб — «Реал Мадрид». Все вы знаете, что это клуб, который был фаворитом в судейских делах исторически и продолжает быть сегодня. Хорошо известно, насколько они близки к экономической и политической власти. На протяжении 70 лет большинство председателей арбитражного комитета были либо бывшими членами, либо бывшими директорами мадридского «Реала».

Для «Реала» выступить и сказать, что они чувствуют себя жертвой, кажется мне беспрецедентным проявлением цинизма. Это просто шутка. Я надеюсь, что это судебное разбирательство разоблачит их».

«Мы не будем подчиняться Тебасу или Ла Лиге. Мы стремимся к Суперлиге. Кампания против нас проходит в то время, когда мы работаем над созданием модели европейской конкуренции, направленной на укрепление клубов. Президент Ла Лиги воспользовался случаем, чтобы призвать УЕФА присоединиться к общественному самосуду.

«Барселона» оставляет за собой право требовать возмещения убытков. Сумма компенсации может быть астрономической. Как никогда раньше, я прошу всех болельщиков поддержать клуб и наши команды. Это призыв, с которым я выступаю в защиту нашего клуба».

Лапорта сжигает все мосты. Интересно, как отреагируют на это Перес и Тебас?

39 комментариев

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nurikkkk
Лапорта: Мы не виноваты!!! Нас оклеветали!!! Реал во всем виноват!!! Это Реал подкупает судей!!!!!

Фаны Барсы: Хаааа, вот вам Мадридисты!!! Лапорта КРАСАВЧИК!!!!! Не на того нарвались!!!!И попробуй оспорь эти ФАКТЫ!!!!!!!
+35
-3
+32
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Станислав Саганов-Коняев
Красава! Обвиняет Мадрид, призывает к разоблачению и планирует вместе с ним двигаться к Суперлиге. Самому не стремно
+31
-3
+28
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Оливер Кан удаляет Роберту
Какая там атака, больше похоже на бабскую пьяную истерику))
+42
-16
+26
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DDii
Ответ DHARMA Initiative
Абсолютно верно! И так же всем известно. Стоит только Барсе опередить Реал и претендовать на чемпионство как тут же начинаются проблемы с судьями, с игроками, давление, подают в суд и так далее... Я не веню Тебаса или Реал. Это испанская гнилая верхушка
Все правильно Перес вырастил траву и Солнце сделал ярче вчера
+13
-2
+11
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Hella black
Совершенно верно !!
Каждый футбольный болельщик в курсе,кроме отбитых Криштибоев,в VIP ложах Сантьяго Бернабеу сидит вся политическая верхушка Испании !
+22
-14
+8
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A K
Интересно, как Лапорта собирается делать Суперлигу, посравшись с Реалом? "Жирону" пригласит?
+4
0
+4
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Kaloyan Yalamov
Забавно, но кажись новости и статьи пишут ослы, уперто повторяющие одну и ту же ложь, что платили вице президенту RFAF, а не фирме. При чем официально платили, налоговые проверяли все это время и платежи и уплату налогов фирмой ... ))))
+6
-3
+3
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Alexander Sragovich
Ответ белошип
От него ждут объяснений по поводу взяток судьям,а он тупо атакует своих хозяев🤡
Потому что взяток не было. Всё просто объясняется.
+3
0
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JackDaniels
Ответ A K
Интересно, как Лапорта собирается делать Суперлигу, посравшись с Реалом? "Жирону" пригласит?
Высказывание не самое жесткое, другое дело что люди переводят стрелки когда аргументы уже заканчиваются...
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AsGardiel
Ответ белошип
От него ждут объяснений по поводу взяток судьям,а он тупо атакует своих хозяев🤡
лучшая защита - это нападение)
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swerh
Ответ Alexander Sragovich
Просто послал мадридистов на три буквы. Когда он выиграет суд, у Барсы появится вот такоооооооооооооооооооооой новый рычаг. Кто-то же должен платить за этот раздутый беспредел.
Никого он никуда не послал. Просто традиционный каталонский комплекс "Мадрид все купил" снова вылез наружу. Ничего нового.
+2
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DHARMA Initiative
Ответ Hella black
Совершенно верно !! Каждый футбольный болельщик в курсе,кроме отбитых Криштибоев,в VIP ложах Сантьяго Бернабеу сидит вся политическая верхушка Испании !
Абсолютно верно! И так же всем известно. Стоит только Барсе опередить Реал и претендовать на чемпионство как тут же начинаются проблемы с судьями, с игроками, давление, подают в суд и так далее... Я не веню Тебаса или Реал. Это испанская гнилая верхушка
+11
-10
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Алексей Радевич
Последняя попытка наступления перед Капитуляцией.... Напоминает он мне кого то
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Александр Савичев
Как говорится, если ты не виноват, то и оправдываться не зачем. Но чет он разволновался.
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белошип
От него ждут объяснений по поводу взяток судьям,а он тупо атакует своих хозяев🤡
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Ilkham_VGB
Что-то ребячество какое-то. Показывать пальцем и говорить, что у соседа задница в большем дерьме чем у тебя.... Ну такое, не серьёзно это. Когда-нибудь и до Реала дойдут. Тут как бы речь о твоём клубе и обвинение его. А защита за счёт других, так себе стратегия.
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Rinat Alashbaev
Ответ Raindrop Drop Top
Вину никто не может доказать на протяжении 4х лет, но требовать оправдания и объяснения за нарисованные обвинения это сильно 🤣 Пока Лапорта мощнейше фактит что не подкопаться
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Raindrop Drop Top
Ответ Rinat Alashbaev
Комментарий удален модератором
Тут только местные юристы вроде тебя кукарекают о справедливости и фактах, противореча собственной писанине🤣 Если доказать вину в виде подкупа судей невозможно, то это значит что все обвинения голословны. А еще нет никаких доказательств что ты любишь женщин, ну вот просто никаких, сочувствую что ты игрок другой лиги 🤣
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huzayfa
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Да во всех 3х подряд выигранных лч , реалу конкретно подсаживали, в матчах с ПСЖ, Баварией, причем два года подряд, Ювентусом, как минимум 10 явных судейских ошибок, это ещё не считая оффсайдные гола Роналду
Больно тебе да?
А в пользы барсы вообще ничего небыло
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Astret
Какой клуб, такое и руководство -Шапито.
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Betonomeshalka
Ответ Hella black
Совершенно верно !! Каждый футбольный болельщик в курсе,кроме отбитых Криштибоев,в VIP ложах Сантьяго Бернабеу сидит вся политическая верхушка Испании !
КАЖДЫЙ!111 КАЖДЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК!1!11

ВСЯ ВЕРХУШКА СИДИТ, ДО СИХ ПОР ТРУП ФРАНКО, КАК ЛЕНИН В МАВЗОЛЕЕ, ТОЛЬКО НА ТРИБУНЕ БЕРНАБЕУ ПОХОРОНЕН!
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DHARMA Initiative
Ответ DDii
Все правильно Перес вырастил траву и Солнце сделал ярче вчера
При чем здесь вчера??? Я что то говорил о вчера? Или мне тоже рандомный случай брать не имеющий отношения к тому что ты говоришь и писать? В адеквате вообще?
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Маратбек Абакиров
Ответ nurikkkk
Лапорта: Мы не виноваты!!! Нас оклеветали!!! Реал во всем виноват!!! Это Реал подкупает судей!!!!! Фаны Барсы: Хаааа, вот вам Мадридисты!!! Лапорта КРАСАВЧИК!!!!! Не на того нарвались!!!!И попробуй оспорь эти ФАКТЫ!!!!!!!
шась бы слова коверкать, когда там текст полный стоит...
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Mustang Shelby
Этот клоун говорит что Судьи исторически помогают реалу? Получается с возрождению футбола в Испании судьи помогают реалу?🤡🤡🤡 Как он не будет подчиняться президенту ла лиги? Ещё как миленький будет 🤡🤡🤡
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swerh
Ответ Alexander Sragovich
Ярчайший пример чемпионат 16/17. Без "ошибок" судей Барселона выигрывала бы его с разрывом 15-20 очей. В результате Реал выиграл на 3 очка. Почти в каждой игре Реал забивал из офсайда или получал левый пенальти, или пе получал законные пенальти в свои ворота. И абсолютно в точности наоборот всё судилось против Барсы. Позорнейший сезон в истории чемпионата Испании. Даже не надеюсь что тебя удовлетворит такой ответ. Ну и ладно
А кроме неудовлетворенных фанатских желаний и домыслов, есть какое-то мотивационное официальное решение по этому сезону или отдельным матчам? Не подскажешь, где можно глянуть? Даже не надеюсь что получу от тебя вменяемый ответ с пруфами. Ну и ладно
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