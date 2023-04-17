39 комментариев

За кем следующий ход?

Сегодня Жоан Лапорта проводит пресс-конференцию по «делу Негрейры», где он успел сделать несколько серьезных заявлений.

Прокуратура обвинила «Барселону» и ее бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя в возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Президент «Барселоны» категорически отверг эти обвинения, сказав, что клуб платил исключительно за отчеты, и представил свои доказательства.

В ходе своей пресс-конференции Лапорта сделал немало громких заявлений, в том числе высказал мысль, что этот процесс, напротив, должен разоблачить «Реал», так как мадридскому клубу, по его версии, помогают судьи:

«В этом деле появился клуб — «Реал Мадрид». Все вы знаете, что это клуб, который был фаворитом в судейских делах исторически и продолжает быть сегодня. Хорошо известно, насколько они близки к экономической и политической власти. На протяжении 70 лет большинство председателей арбитражного комитета были либо бывшими членами, либо бывшими директорами мадридского «Реала».

Для «Реала» выступить и сказать, что они чувствуют себя жертвой, кажется мне беспрецедентным проявлением цинизма. Это просто шутка. Я надеюсь, что это судебное разбирательство разоблачит их».

«Мы не будем подчиняться Тебасу или Ла Лиге. Мы стремимся к Суперлиге. Кампания против нас проходит в то время, когда мы работаем над созданием модели европейской конкуренции, направленной на укрепление клубов. Президент Ла Лиги воспользовался случаем, чтобы призвать УЕФА присоединиться к общественному самосуду.

«Барселона» оставляет за собой право требовать возмещения убытков. Сумма компенсации может быть астрономической. Как никогда раньше, я прошу всех болельщиков поддержать клуб и наши команды. Это призыв, с которым я выступаю в защиту нашего клуба».

Лапорта сжигает все мосты. Интересно, как отреагируют на это Перес и Тебас?