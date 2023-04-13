Гаспачо
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Роналду попрощался с Руди Гарсией. А ведь тренера, судя по всему, уволили из-за желания Криштиану

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Несколько добрых слов.

Вчера «Аль-Наср» заявил об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера. Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года, к 24-му туру команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка.

За день до этого саудовская пресса сообщила о том, что Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Говорилось, что он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул.

Как только новость об уходе Гарсии стала публичной, Криштиану выложил сторис в своих социальных сетях и поблагодарил тренера за совместную работу:

«Было приятно поработать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем».

А как вы считаете, Роналду имеет отношение к увольнению Гарсии?

4 комментария

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jvs5t7gcrf
Клизмов тут как тут
+3
0
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Greatest Of All Time
Аллегри, Сарри, Пирло, Рангник, Сульшер, Сантуш, Тен Хаг в фильме мы ждём тебя брат Гарсия.
0
-3
-3
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UMNIK05
Естественно, он пожелает ему удачи, так как он человек с доброй душой. Инфа про то, что по его велению уволили Гарсию - дизинфа. Как же много плохих и ложных новостей про Великого!
+2
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Игорь Климов
Очередной кринж от Кринжа7
+1
-4
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