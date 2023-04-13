Роналду попрощался с Руди Гарсией. А ведь тренера, судя по всему, уволили из-за желания Криштиану
Несколько добрых слов.
Вчера «Аль-Наср» заявил об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера. Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года, к 24-му туру команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка.
За день до этого саудовская пресса сообщила о том, что Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Говорилось, что он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул.
Как только новость об уходе Гарсии стала публичной, Криштиану выложил сторис в своих социальных сетях и поблагодарил тренера за совместную работу:
«Было приятно поработать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем».
А как вы считаете, Роналду имеет отношение к увольнению Гарсии?
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