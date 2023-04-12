7 комментариев

8 апреля «Гремио» в финале лиги Гаушу одолел «Кашиас». Победный гол с пенальти забил Луис Суарес.

После матча игроки «Гремио» выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Луисом и завоеванным трофеем:

Болельщики прокомментировали видео:

💭 «Хотел бы я знать, что творится в голове у Суареса в этот момент».

💭 «Это чертовски мило! Но мне интересно, они понимают, что играют с Луисом в одной команде?»

💭 «Один из величайших игроков в истории. Понимаю этих ребят».

💭 «Они понимают, что переживают уникальный момент, и они должны им наслаждаться! С ними в одной команде выступает легенда, они завоевали трофей. Да у этих парней челюсть отвалится от улыбок».

💭 «Сколько всего Суарес сделала для футбола! Сколько он сделал для «Гремио»! Сенсационный игрок».

За свою карьеру Суарес помог многим командам подняться на вершину футбольного Олимпа. Пожалуй, футболистов «Гремио» понять можно.

А вы бы не отказались от фото с Луисом?