7 комментариев

🎥 Суарес забил победный гол в финале лиги Гаушу. После матча игроки «Гремио» выстроились в очередь для фото с Луисом и трофеем
8 апреля «Гремио» в финале лиги Гаушу одолел «Кашиас». Победный гол с пенальти забил Луис Суарес.
После матча игроки «Гремио» выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Луисом и завоеванным трофеем:
Болельщики прокомментировали видео:
💭 «Хотел бы я знать, что творится в голове у Суареса в этот момент».
💭 «Это чертовски мило! Но мне интересно, они понимают, что играют с Луисом в одной команде?»
💭 «Один из величайших игроков в истории. Понимаю этих ребят».
💭 «Они понимают, что переживают уникальный момент, и они должны им наслаждаться! С ними в одной команде выступает легенда, они завоевали трофей. Да у этих парней челюсть отвалится от улыбок».
💭 «Сколько всего Суарес сделала для футбола! Сколько он сделал для «Гремио»! Сенсационный игрок».
За свою карьеру Суарес помог многим командам подняться на вершину футбольного Олимпа. Пожалуй, футболистов «Гремио» понять можно.
А вы бы не отказались от фото с Луисом?
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