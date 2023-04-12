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🎥 Суарес забил победный гол в финале лиги Гаушу. После матча игроки «Гремио» выстроились в очередь для фото с Луисом и трофеем

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8 апреля «Гремио» в финале лиги Гаушу одолел «Кашиас». Победный гол с пенальти забил Луис Суарес.

После матча игроки «Гремио» выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Луисом и завоеванным трофеем:

Болельщики прокомментировали видео:

💭 «Хотел бы я знать, что творится в голове у Суареса в этот момент».

💭 «Это чертовски мило! Но мне интересно, они понимают, что играют с Луисом в одной команде?»

💭 «Один из величайших игроков в истории. Понимаю этих ребят».

💭 «Они понимают, что переживают уникальный момент, и они должны им наслаждаться! С ними в одной команде выступает легенда, они завоевали трофей. Да у этих парней челюсть отвалится от улыбок».

💭 «Сколько всего Суарес сделала для футбола! Сколько он сделал для «Гремио»! Сенсационный игрок».

За свою карьеру Суарес помог многим командам подняться на вершину футбольного Олимпа. Пожалуй, футболистов «Гремио» понять можно.

А вы бы не отказались от фото с Луисом?

7 комментариев

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BIGG_BOSS
Ответ rej1sta
Всегда рад за успехи Суареса. Даже его победа в Ла Лиге с Атлетико казалась очень правильной, особенно после того, как с ним попрощались в Барсе.
Сам болела Ливерпуля. Даже после того как он забил нам и отпраздновал в том лч словно злейшему врагу - переживаю за его успехи и падения. Возможно потому что фортуна вернула нам все - в итоге прошли Барсу же в том году. а победа в ла лиге с Атлетико где он действительно внес колоссальный вклад - это огонь.
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дронреш
Красавец
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Игорь Климов
Луис Суарес молодец!
+1
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Sadullo
Людоед
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-3
-3
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rej1sta
Всегда рад за успехи Суареса. Даже его победа в Ла Лиге с Атлетико казалась очень правильной, особенно после того, как с ним попрощались в Барсе.
+4
0
+4
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Тюменский медвежонок
справедливости ради это всё так сказать "межсезонные турниры и кубки", сезон в чемпионатах Бразилии Серии А, Б, С и т.д. еще не стартовал, поэтому соперники в этих кубках в 80% случаев команды из низших дивизионов
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Дмитрий Турецкий
исключительный игрок в истории футбола! 👏
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