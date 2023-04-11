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💫 Паоло Мальдини назвал лучших игроков, которых ему довелось увидеть в своей карьере. С одним он так и не сыграл

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Кто удивил непроходимого итальянца?

Легенда «Милана» Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов. которых ему довелось увидеть.

«Я имел честь играть против многих великих игроков. Я думаю, что лучшими из них были: Диего Марадона, когда он играл за «Наполи», Роналдо Назарио времен миланского «Интера» и, хоть мне и не довелось сыграть против Лионеля Месси, потому что он был травмирован, спасибо Богу за это.

Мне повезло. Я также играл против Платини, причем очень-очень давно. Но эти трое были лучшими соперниками», – сказал Мальдини.

1 комментарий

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Greatest Of All Time
Лео 👑
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