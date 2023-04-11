💫 Паоло Мальдини назвал лучших игроков, которых ему довелось увидеть в своей карьере. С одним он так и не сыграл
Кто удивил непроходимого итальянца?
Легенда «Милана» Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов. которых ему довелось увидеть.
«Я имел честь играть против многих великих игроков. Я думаю, что лучшими из них были: Диего Марадона, когда он играл за «Наполи», Роналдо Назарио времен миланского «Интера» и, хоть мне и не довелось сыграть против Лионеля Месси, потому что он был травмирован, спасибо Богу за это.
Мне повезло. Я также играл против Платини, причем очень-очень давно. Но эти трое были лучшими соперниками», – сказал Мальдини.
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