Марко Матерацци признался, что именно он сказал Зинедину Зидану, чтобы спровоцировать один из самых печально известных инцидентов в истории чемпионатов мира.

Многим чемпионат мира 2006 года запомнился именно моментом, случившимся в последние 10 минут турнира –в финале между Францией и Италией в дополнительное время при счете 1:1 итальянский защитник Марко Матерацци заставил Зинедина Зидана сорваться.

За знаменитый удар головой Зидан получил прямую красную карточку, а изображение французского капитана, идущего по туннелю мимо трофея, опустив голову, стало культовым.

В интервью IFTV Матерацци рассказал, как именно ему удалось так разозлить Зидана.

«Моя болтовня была ничем по сравнению с тем, что говорят в НБА», — заявил итальянец.

«Он предложил мне свою майку. Я сказал: «Нет, я предпочитаю твою сестру».

На вопрос, был ли он шокирован удалением игрока уровня Зидана, Матерацци сказал: «Нет, я не думал «вау», потому что игра еще не закончилась. Но когда он это сделал, я упал и думал, что не встану».

По ходу матча победитель так и не был определен, поэтому состоялась серия пенальти, где итальянцы одолели французов и стали чемпионами мира.