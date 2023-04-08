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🎥Марко Матерацци рассказал о словах Зинедину Зидану, которые спровоцировали знаменитый удар головой в финале ЧМ

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Марко Матерацци Марко Матерацци
Футбол Футбол

Марко Матерацци признался, что именно он сказал Зинедину Зидану, чтобы спровоцировать один из самых печально известных инцидентов в истории чемпионатов мира.

Многим чемпионат мира 2006 года запомнился именно моментом, случившимся в последние 10 минут турнира –в финале между Францией и Италией в дополнительное время при счете 1:1 итальянский защитник Марко Матерацци заставил Зинедина Зидана сорваться.

За знаменитый удар головой Зидан получил прямую красную карточку, а изображение французского капитана, идущего по туннелю мимо трофея, опустив голову, стало культовым.

В интервью IFTV Матерацци рассказал, как именно ему удалось так разозлить Зидана.

«Моя болтовня была ничем по сравнению с тем, что говорят в НБА», — заявил итальянец.

«Он предложил мне свою майку. Я сказал: «Нет, я предпочитаю твою сестру».

На вопрос, был ли он шокирован удалением игрока уровня Зидана, Матерацци сказал: «Нет, я не думал «вау», потому что игра еще не закончилась. Но когда он это сделал, я упал и думал, что не встану».

По ходу матча победитель так и не был определен, поэтому состоялась серия пенальти, где итальянцы одолели французов и стали чемпионами мира.

 

1 комментарий

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Бамбарбиякиргуда
Момент, конечно, огонь. Всё-таки уровень мастерства Зидана не может не восхищать. И пас конфетный мог отдать, и гол забить, и с головы у###ть... Легенда!
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