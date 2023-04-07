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Новый год – новое начало: топ-5 суперзвезд, которые снова вернулись к своему лучшему футболу в 2023 году

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Джек Грилиш Джек Грилиш
Реал Мадрид Реал Мадрид
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Карим Бензема Карим Бензема
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Известно, что у футболистов бывают периоды спада формы, когда им сложно выступать, а бывает, наоборот, прилив вдохновения и сил.

Игрокам непросто поддерживать одинаково высокий уровень в течение сезона, травмы, усталость и личные проблемы могут влиять на их результативность.

Надлежащий отдых и восстановление, как физическое, так и психологическое, могут помочь игрокам заново обрести лучшую форму.

Давайте взглянем на пять суперзвезд, которые вернутся к своему лучшему футболу в 2023 году.

Антуан Гризманн, «Атлетико»

Француз помог национальной сборной на пути к финалу чемпионата мира по футболу. Он известен своими исключительными техническими способностями и творческим подходом к игре с мячом.

Гризманн вернулся к своему лучшему футболу в 2023 году. В 17 матчах во всех турнирах за клуб и сборную с начала года он забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Джек Грилиш, «МанСити»

Джек Грилиш перешел в «Сити» в 2021 году и считался талантливым, но нестабильным нападающим. Однако если судить по его последним выступлениям, теперь англичанин окончательно обосновался в Манчестере.

Грилиш – один из лучших игроков Пепа Гвардиолы в последнее время. В 2023 году он набрал форму: в 18 матчах за «Манчестер Сити» с начала года Грилиш забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Карим Бензема, «Реал Мадрид»

Карим Бензема завоевал Золотой мяч, но первую половину текущего сезона провел не самым выдающимся образом. Он по-прежнему забивал голы, он не выглядел таким неудержимым, как раньше, плюс ему мешали травмы.

Бензема использовал международный перерыв, чтобы восстановиться и вернуться еще сильнее. В этом году он снова демонстрирует свои лучшие показатели: в 18 матчах во всех турнирах за «Реал Мадрид» в 2023 году 35-летний футболист забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

Когда Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе, казалось, что он больше не будет появляться на первых полосах газет.  38-летнему футболисту нужно было что-то особенное, чтобы произвести фурор.

Роналду не хочет, чтобы его списывали со счетов, поэтому в этом году он забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах за «Аль-Наср». Ему также удалось забить дубль в двух матчах подряд за Португалию во время прошедшего международного перерыва.

Маркус Рэшфорд, «МЮ»

Маркус Рэшфорд блистает после завершения чемпионата мира. Он поднял свою игру на новый уровень и стал главной силой в атаке «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд сохраняет хладнокровие, когда ему представляется возможности забить гол, и в настоящее время проводит лучший сезон в карьере на индивидуальном уровне. В 2023 году в 24 матчах во всех турнирах за «Юнайтед» 25-летний футболист забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

 

6 комментариев

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Decard Show
Топ -5 лучших футболистов мира на данный момент:

1.Эрлинг Холанд
2.Карим Бензема
3.Вини
4.Осимхен
5. Португалец7

Кстати, тут фото Португальца7 как обычно культовое как и Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом 1945 года!!
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Greatest Of All Time
Ответ Анатолий Magicbrain
Самого красивого сюда для иронии включили? Тогда вам и правда в ней не откажешь.
Сомневаюсь что без пластических операций он выглядит лучше чем Руни.
+1
-2
-1
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Анатолий Magicbrain
Самого красивого сюда для иронии включили? Тогда вам и правда в ней не откажешь.
+1
-1
0
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red hikkikomori
Ответ Kani stra
Ты прям караулил новость. Респект
Один из его самых преданных фанатов на спортсе) он даже ник выбрал в честь Роналду)😂
+2
-1
+1
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Kani stra
Ответ Greatest Of All Time
Ну вот что тут делает продукт пиара рюналду??? С каких пор голы в 200 лиге мира считаем??? Где тогда Суарес??? Он разве мало забивает??? Где Тадич??? Вроде они играют не в 200 лиге. Где его форма на ЧМ2022 с составом который в 2 раза лучше чем состав ЧЕМПИОНОВ МИРА. И вообще когда пишите про игроков 200 лиге то пишите тогда и про Талиска, Суарес, Тадич и т.п.
Ты прям караулил новость. Респект
+4
-1
+3
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Greatest Of All Time
Ну вот что тут делает продукт пиара рюналду???
С каких пор голы в 200 лиге мира считаем???
Где тогда Суарес??? Он разве мало забивает??? Где Тадич???
Вроде они играют не в 200 лиге.
Где его форма на ЧМ2022 с составом который в 2 раза лучше чем состав ЧЕМПИОНОВ МИРА.
И вообще когда пишите про игроков 200 лиге то пишите тогда и про Талиска, Суарес, Тадич и т.п.
0
-6
-6
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