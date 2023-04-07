Известно, что у футболистов бывают периоды спада формы, когда им сложно выступать, а бывает, наоборот, прилив вдохновения и сил.

Игрокам непросто поддерживать одинаково высокий уровень в течение сезона, травмы, усталость и личные проблемы могут влиять на их результативность.

Надлежащий отдых и восстановление, как физическое, так и психологическое, могут помочь игрокам заново обрести лучшую форму.

Давайте взглянем на пять суперзвезд, которые вернутся к своему лучшему футболу в 2023 году.

Антуан Гризманн, «Атлетико»

Француз помог национальной сборной на пути к финалу чемпионата мира по футболу. Он известен своими исключительными техническими способностями и творческим подходом к игре с мячом.

Гризманн вернулся к своему лучшему футболу в 2023 году. В 17 матчах во всех турнирах за клуб и сборную с начала года он забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Джек Грилиш, «МанСити»

Джек Грилиш перешел в «Сити» в 2021 году и считался талантливым, но нестабильным нападающим. Однако если судить по его последним выступлениям, теперь англичанин окончательно обосновался в Манчестере.

Грилиш – один из лучших игроков Пепа Гвардиолы в последнее время. В 2023 году он набрал форму: в 18 матчах за «Манчестер Сити» с начала года Грилиш забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Карим Бензема, «Реал Мадрид»

Карим Бензема завоевал Золотой мяч, но первую половину текущего сезона провел не самым выдающимся образом. Он по-прежнему забивал голы, он не выглядел таким неудержимым, как раньше, плюс ему мешали травмы.

Бензема использовал международный перерыв, чтобы восстановиться и вернуться еще сильнее. В этом году он снова демонстрирует свои лучшие показатели: в 18 матчах во всех турнирах за «Реал Мадрид» в 2023 году 35-летний футболист забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

Когда Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе, казалось, что он больше не будет появляться на первых полосах газет. 38-летнему футболисту нужно было что-то особенное, чтобы произвести фурор.

Роналду не хочет, чтобы его списывали со счетов, поэтому в этом году он забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах за «Аль-Наср». Ему также удалось забить дубль в двух матчах подряд за Португалию во время прошедшего международного перерыва.

Маркус Рэшфорд, «МЮ»

Маркус Рэшфорд блистает после завершения чемпионата мира. Он поднял свою игру на новый уровень и стал главной силой в атаке «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд сохраняет хладнокровие, когда ему представляется возможности забить гол, и в настоящее время проводит лучший сезон в карьере на индивидуальном уровне. В 2023 году в 24 матчах во всех турнирах за «Юнайтед» 25-летний футболист забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.