Гаспачо
Блог

«Новая эра!». Дани Себальос троллит Рональда Араухо после класико

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Дани Себальос Дани Себальос
Футбол Футбол

«Новая эра! Новая эра!», - кричал Дани Себальос после того, как «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в Кубке Испании.

Полузащитник явно троллил Рональда Араухо. Дело в том, что когда «Барса» выиграла  Суперкубок Испании в январе, одолев «Реал», уругвайец кричал: «Начинается новая эра!».

Себальос явно не любитель «Барсы». Много лет назад он написал в Твиттере, что хотел бы, чтобы «Камп Ноу» взорвали, а недавно конфликтовал с Гави.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mustang Shelby
Ответ englishman in new york
В кои веки за 15 лет разок в три мяча выиграли и уже петушаться))) с 2008 года 7 раз влетали в три и более мячей
А ты дорогой посмотри полный фильм ИСТОРИИ РЕАЛА и тогда поймёшь что Реал Мадрид величайший клуб мира а не с 2008года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Игорь Новиков
Основа Реала стареет. Доброе утро вам. Тчуамени пока и близко, при всем уважении, не может заменить Каземиро.
Бензема, Модрич, ну может быть ещё Кроос не знаю основной он ещё или нет, другие все ещё молоды. Тчуамени может и не близко, но хотя бы есть у нас за это время не смогли найти замену Месси, Бускетсу, Алвесу, Суаресу при всем уважении к Левандовскому он близко не Суарес и при этом давно уже не молод, в отличии от Тчуамени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Темирлан Шаваев
А что основа Реала каждый полугода менялся? Вроде бы глобальная смена состава прошла несколько лет назад, из последней смены в основы был Каземиро и то замена ему появилось когда он ещё был в Реале. У Барсы же за два года ушли почти все лидеры и замену ещё не всем нашли. У Реала же лидеры уходили постепенно и к ним почти сразу же находилось замена.
Основа Реала стареет. Доброе утро вам.

Тчуамени пока и близко, при всем уважении, не может заменить Каземиро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Том Мунтян
С тугими не общаюсь.
Так зачем ты разговариваешь сам с собой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Игорь Новиков
Так же можно оправдать и 3 поражения Реала.
А что основа Реала каждый полугода менялся? Вроде бы глобальная смена состава прошла несколько лет назад, из последней смены в основы был Каземиро и то замена ему появилось когда он ещё был в Реале.
У Барсы же за два года ушли почти все лидеры и замену ещё не всем нашли. У Реала же лидеры уходили постепенно и к ним почти сразу же находилось замена.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ alberto-m
А в том что Барса на поле Реала унижал Реал тебя видимо совсем не пугает но всё понятно у сливок всегда всё хорошо когда они Один раз в год выигрывают а остальное всё время они плачутся про судей про несправедливость вар и про то что все куплено а Они чистые и пушистые
С тугими не общаюсь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Том Мунтян
А причём здесь счет? Он вроде конкретно счет не упомянул. А то, что барса не могла выиграть на своём поле у Мадрида в течение трёх лет, тебя, видимо, вообще не смущает. Но в целом я не удивлён, у секты же реально любая победа над Мадридом ценится как победа в ЛЧ, твой обиженный комментарий тому подтверждение.
А в том что Барса на поле Реала унижал Реал тебя видимо совсем не пугает но всё понятно у сливок всегда всё хорошо когда они Один раз в год выигрывают а остальное всё время они плачутся про судей про несправедливость вар и про то что все куплено а Они чистые и пушистые
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ну, здесь рано ещё юморить и подкалывать про новую Эру, а вот окончание сезона в Ла Лиги всем покажет кто станет чемпионом Испании.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Темирлан Шаваев
Так тогда прошлая эра проживало свой конец и молодое поколение лишь начинала свою карьеру, состав тогда каждое то менялся, лишь в этом сезоне основа была выбрана на постоянную основу.
Так же можно оправдать и 3 поражения Реала.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Заслугу Себальоса в победе сложно ни недооценить ......ни переоценить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashid Egintkhoev
Ответ englishman in new york
В кои веки за 15 лет разок в три мяча выиграли и уже петушаться))) с 2008 года 7 раз влетали в три и более мячей
Команда Лига европы, не по статусу что то вякать в этом духе
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ englishman in new york
В кои веки за 15 лет разок в три мяча выиграли и уже петушаться))) с 2008 года 7 раз влетали в три и более мячей
А причём здесь счет?
Он вроде конкретно счет не упомянул.
А то, что барса не могла выиграть на своём поле у Мадрида в течение трёх лет, тебя, видимо, вообще не смущает.
Но в целом я не удивлён, у секты же реально любая победа над Мадридом ценится как победа в ЛЧ, твой обиженный комментарий тому подтверждение.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
Ответ Игорь Новиков
А что Араухо не кричал про новую эру, когда Реал перед этим Барсу 5 раз подряд обыграл?
Так тогда прошлая эра проживало свой конец и молодое поколение лишь начинала свою карьеру, состав тогда каждое то менялся, лишь в этом сезоне основа была выбрана на постоянную основу.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Хорош!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
englishman in new york
В кои веки за 15 лет разок в три мяча выиграли и уже петушаться))) с 2008 года 7 раз влетали в три и более мячей
+26
-13
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Темирлан Шаваев
А что он не кричал когда они три раза подряд проиграли?
А что Араухо не кричал про новую эру, когда Реал перед этим Барсу 5 раз подряд обыграл?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
А что он не кричал когда они три раза подряд проиграли?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ну заслуга сьебальоса в этом 0
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Себа новый Гути)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий