19 комментариев

«Новая эра!». Дани Себальос троллит Рональда Араухо после класико
«Новая эра! Новая эра!», - кричал Дани Себальос после того, как «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в Кубке Испании.
Полузащитник явно троллил Рональда Араухо. Дело в том, что когда «Барса» выиграла Суперкубок Испании в январе, одолев «Реал», уругвайец кричал: «Начинается новая эра!».
Себальос явно не любитель «Барсы». Много лет назад он написал в Твиттере, что хотел бы, чтобы «Камп Ноу» взорвали, а недавно конфликтовал с Гави.
Тчуамени пока и близко, при всем уважении, не может заменить Каземиро.
У Барсы же за два года ушли почти все лидеры и замену ещё не всем нашли. У Реала же лидеры уходили постепенно и к ним почти сразу же находилось замена.
Он вроде конкретно счет не упомянул.
А то, что барса не могла выиграть на своём поле у Мадрида в течение трёх лет, тебя, видимо, вообще не смущает.
Но в целом я не удивлён, у секты же реально любая победа над Мадридом ценится как победа в ЛЧ, твой обиженный комментарий тому подтверждение.