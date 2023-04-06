19 комментариев

«Новая эра! Новая эра!», - кричал Дани Себальос после того, как «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в Кубке Испании.

Полузащитник явно троллил Рональда Араухо. Дело в том, что когда «Барса» выиграла Суперкубок Испании в январе, одолев «Реал», уругвайец кричал: «Начинается новая эра!».

Себальос явно не любитель «Барсы». Много лет назад он написал в Твиттере, что хотел бы, чтобы «Камп Ноу» взорвали, а недавно конфликтовал с Гави.