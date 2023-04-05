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📸 Символический удар по мячу перед класико нанес Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела

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Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Барсой» и «Реалом» начался очень трогательно.

Право нанести символический удар по мячу перед класико получил Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела.

Недавно мужчина стал первым атлетом с ограниченными возможностями движения, которому удалось преодолеть 42-километровый марафон за 5 часов и 50 минут.

Рока получил овации от футболистов «Мадрида» и «Барсы».

Бускетс и Бензема тепло поприветствовали Алекса.

Араухо прибежал к мужчине с другой половины поля.

Больше, чем просто спорт.

2 комментария

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m1t9
позвали развести мяч своего главного кулес - ригоберку
+7
0
+7
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xDe xDe
Хорошая акция. Трогательно наблюдать, что игроки обеих команд так тепло поприветствовали человека с большими трудностями. А он живёт и занимается спортом. Здоровья мужику, насколько это возможно.
+8
0
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