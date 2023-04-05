📸 Символический удар по мячу перед класико нанес Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела
Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Барсой» и «Реалом» начался очень трогательно.
Право нанести символический удар по мячу перед класико получил Алекс Рока – спортсмен с 76-процентной инвалидностью тела.
Недавно мужчина стал первым атлетом с ограниченными возможностями движения, которому удалось преодолеть 42-километровый марафон за 5 часов и 50 минут.
Рока получил овации от футболистов «Мадрида» и «Барсы».
Бускетс и Бензема тепло поприветствовали Алекса.
Араухо прибежал к мужчине с другой половины поля.
Больше, чем просто спорт.
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