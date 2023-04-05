17 комментариев

«Это простое везение»: Агуэро прокомментировал лучшие голы в карьере Роналду
Агуэро вновь посетил стрим на Twitch-канале Ибайя Льяноса.
Сначала парни посмотрели подборку лучших голов в карьере Месси, а затем блогер заставил Куна оценить самые зрелищные мячи Роналду. Такая затея аргентинца не слишком впечатлила, видео он смотрел без особого энтузиазма.
Сперва Агуэро прокомментировал голы Криштиану, сделав комплимент Месси:
«Ну, голы Роналду – это всегда штрафные или обычное везение. А вод Месси забивает только голасо».
Затем Кун похвалил других бомбардиров «Реала»:
«Рауль и Бензема забивали за «Мадрид» более зрелищные голы, чем Роналду».
Мнение фанатов о словах Агуэро разделилось. Вот что болельщики пишут в соцсетях:
💭 «Лол, в Агуэро столько спеси. Видимо, он действительно считает, что зимой стал чемпионом мира».
💭 «Ну, Агуэро прав, если говорить объективно, Месси намного техничнее, чем Роналду. И голы у Лео гораздо эффектнее».
💭 «Одно лишь SIU Роналду легендарнее, чем вся карьера Агуэро».
💭 «Ребят, а вы ожидали чего-то другого от лучшего друга Месси? Да я бы никогда не сказал ничего хорошего о противнике своего друга, тут все логично».
💭 «Агуэро живет в параллельной вселенной. Он ведет себя, как безумный фанат Месси. Уж точно не как профессиональный спортсмен».
💭 «Роналду никогда не прикасался к Кубку мира, а Агуэро прикасался. Это уровень!»
А может, пора признать, что и Роналду, и Месси – талантливейшие игроки своего поколения?
Обижен за "Агуэээрооо!"? 🤡
Агуэро: «Мы с Месси супружеская пара. Я сижу в телефоне, он идет в душ… или Я всегда засыпаю с включённым телевизором, и утром он начинает жаловаться».
А Агуэро просто клоун