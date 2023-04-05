Гаспачо
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«Это простое везение»: Агуэро прокомментировал лучшие голы в карьере Роналду

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Агуэро вновь посетил стрим на Twitch-канале Ибайя Льяноса.

Сначала парни посмотрели подборку лучших голов в карьере Месси, а затем блогер заставил Куна оценить самые зрелищные мячи Роналду. Такая затея аргентинца не слишком впечатлила, видео он смотрел без особого энтузиазма.

Сперва Агуэро прокомментировал голы Криштиану, сделав комплимент Месси:

«Ну, голы Роналду – это всегда штрафные или обычное везение. А вод Месси забивает только голасо».

Затем Кун похвалил других бомбардиров «Реала»:

«Рауль и Бензема забивали за «Мадрид» более зрелищные голы, чем Роналду».

Мнение фанатов о словах Агуэро разделилось. Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Лол, в Агуэро столько спеси. Видимо, он действительно считает, что зимой стал чемпионом мира».

💭 «Ну, Агуэро прав, если говорить объективно, Месси намного техничнее, чем Роналду. И голы у Лео гораздо эффектнее».

💭 «Одно лишь SIU Роналду легендарнее, чем вся карьера Агуэро».

💭 «Ребят, а вы ожидали чего-то другого от лучшего друга Месси? Да я бы никогда не сказал ничего хорошего о противнике своего друга, тут все логично».

💭 «Агуэро живет в параллельной вселенной. Он ведет себя, как безумный фанат Месси. Уж точно не как профессиональный спортсмен».

💭 «Роналду никогда не прикасался к Кубку мира, а Агуэро прикасался. Это уровень!»

А может, пора признать, что и Роналду, и Месси – талантливейшие игроки своего поколения?

17 комментариев

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DDii
Агуэро = Морган
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B_Boris
Ответ buba 99
Да просто ролики на ютубе достаточно посмотреть. Месси - одно и. то же, в арсенале несколько натренированных приемов. Роналду намного интереснее смотрится А Агуэро просто клоун
Месси может всё, а вот Рональду... замыкает на пустые 😄
Обижен за "Агуэээрооо!"? 🤡
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Иван Петров
Ответ buba 99
Да просто ролики на ютубе достаточно посмотреть. Месси - одно и. то же, в арсенале несколько натренированных приемов. Роналду намного интереснее смотрится А Агуэро просто клоун
Месси игрок, которых было много. Но он имеет дьявольски высокий процент точных ударов, передач и всего такого. Оттого другие футболисты так ему завидывают - так как он играет также как они, но с большей эффективностью. Роналду имеет обычный процент конверсии, но у него много разных способов как добиться результата. Рон как раз об этом говорил - я лучше Месси потому что я в футболе умею все. Вот он умеет все, но с обычной реализацией.
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Barsenoga
Ответ Umar Yunuszoda
Агуэро скоро умирает аргентинский шакал
вот на что способны тупые фаны Роналду
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на войне как на войне
Чего вы хотите от жены(мужа) Месси?
Агуэро: «Мы с Месси супружеская пара. Я сижу в телефоне, он идет в душ… или Я всегда засыпаю с включённым телевизором, и утром он начинает жаловаться».
+1
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь Климов
Для всех вменяемых людей, и для большинства авторитетных специалистов давно понятно, что у Лео Месси намного болше сложных по исполнению голов, чем у Португальца7..
Наконец-то вы избрали лидера секты,это Агуэро!Хахаха
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прощай Роналду
Ответ Buharoid
Агуэро - это такой глор Месси на максималках. Неадекватный завистливый червь, такой шакал Табаки возле Месси, который только подвывает и примазывается. У него неплохая карьера в АПЛ, но на этом собственно и все.
А в чем он не прав? Роналду как будто в каждой ЛЧ забивал через себя в 3метрах над уровнем моря😁 это футбол, без везения никак
+3
-4
-1
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buba 99
Да просто ролики на ютубе достаточно посмотреть. Месси - одно и. то же, в арсенале несколько натренированных приемов. Роналду намного интереснее смотрится
А Агуэро просто клоун
+17
-6
+11
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Вячеслав Новиков
Будем честными Роналдо топ игрок, но Месси это феномен до которого Роналду не дотянуться ни когда, в этом нету не чего плохо быть вторым тоже почётно
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rachidibrahimov
Ответ Umar Yunuszoda
Агуэро скоро умирает аргентинский шакал
Терпеть не могу Агуэро, но это уже слишком.
+2
-1
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Hella black
90% голов Криштиану это замыкания в пустые с метра или двух,остальное 10% левые пенки Люксембургам и Эстониям ))
+4
-6
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Umar Yunuszoda
Агуэро скоро умирает аргентинский шакал
+2
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NikitaNik
Агуэро будто комменты нескольких фанов Месси в спортс процитировал
+6
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Buharoid
Агуэро - это такой глор Месси на максималках. Неадекватный завистливый червь, такой шакал Табаки возле Месси, который только подвывает и примазывается. У него неплохая карьера в АПЛ, но на этом собственно и все.
+19
-2
+17
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Нелицеприятный
Ответ distress of ignorance
«Агуэро живет в параллельной вселенной. Он ведет себя, как безумный фанат Месси. Уж точно не как профессиональный спортсмен». - лучше и не напишешь/скажешь
Так он уже не профессиональный спортсмен, он профессиональный стример.
+6
-2
+4
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Игорь Климов
Для всех вменяемых людей, и для большинства авторитетных специалистов давно понятно, что у Лео Месси намного болше сложных по исполнению голов, чем у Португальца7..
+5
-12
-7
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distress of ignorance
«Агуэро живет в параллельной вселенной. Он ведет себя, как безумный фанат Месси. Уж точно не как профессиональный спортсмен». - лучше и не напишешь/скажешь
+37
-6
+31
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