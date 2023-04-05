Гаспачо
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«Что, опять?»😱 Икарди выложил фото с Вандой в Рамадан – турецкие болельщики теперь призывают бойкотировать пару🤬

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Похоже, снова любовь.

Икарди публикует фото с Вандой Нара и развязывает бурю: «Мы вас блокируем»

Мауро подписал пост «Моя блондинка».

Под фото, выложенным Икарди у себя на странице, сплошной негатив – одни болельщики против воссоединения нападающего с бывшей женой (мотивировка простая – она плохо на него влияет), другие пользователи разразились критикой в отношении поведения Ванды.

Причиной тому Рамадан, во время которого возлюбленная Икарди продолжает публиковать откровенные фото.

Отметим, что несколько дней назад Ванда выложила фото дочерей в форме «Галатасарая» и отметила на нем аккаунт Мауро.

2 комментария

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mootoo
ну и что, что рамадан, они же не мусульане
вот так и с мечетью будет - сначала построят якобы для мусульман, а потом всех вокруг заставят по своему жить
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vaniaEee
А Икарди или Ванда мусульмане, чтобы им предъявлять за Рамадан?
Или в мусульманский праздник все должны вести себя как они?
У православных великий пост, это так, вдруг кто забыл, так что тоже поуважительнее
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-2
-1
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