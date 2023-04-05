«Что, опять?»😱 Икарди выложил фото с Вандой в Рамадан – турецкие болельщики теперь призывают бойкотировать пару🤬
Похоже, снова любовь.
Мауро подписал пост «Моя блондинка».
Под фото, выложенным Икарди у себя на странице, сплошной негатив – одни болельщики против воссоединения нападающего с бывшей женой (мотивировка простая – она плохо на него влияет), другие пользователи разразились критикой в отношении поведения Ванды.
Причиной тому Рамадан, во время которого возлюбленная Икарди продолжает публиковать откровенные фото.
Отметим, что несколько дней назад Ванда выложила фото дочерей в форме «Галатасарая» и отметила на нем аккаунт Мауро.
вот так и с мечетью будет - сначала построят якобы для мусульман, а потом всех вокруг заставят по своему жить
Или в мусульманский праздник все должны вести себя как они?
У православных великий пост, это так, вдруг кто забыл, так что тоже поуважительнее