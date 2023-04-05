Похоже, снова любовь.

Мауро подписал пост «Моя блондинка».

Под фото, выложенным Икарди у себя на странице, сплошной негатив – одни болельщики против воссоединения нападающего с бывшей женой (мотивировка простая – она плохо на него влияет), другие пользователи разразились критикой в отношении поведения Ванды.

Причиной тому Рамадан, во время которого возлюбленная Икарди продолжает публиковать откровенные фото.

Отметим, что несколько дней назад Ванда выложила фото дочерей в форме «Галатасарая» и отметила на нем аккаунт Мауро.