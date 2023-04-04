Привезли гол на ровном месте.

В 35 туре итальянской Серии С бергамский клуб «Альбинолеффе» принимал дома «Мантову». К 62 минуте на табло был счет, который не совсем устраивал хозяев и они изо всех сил пытались отыграться, пока вратарь Андреа Паньо и защитник Мирко Сальтарелли не соорудили гол в свои ворота.

Паньо совершал удар от ворот и пнул мяч, чтобы его взял защитник. Тот уже пробежал мимо и не смотрел на то, что делает вратарь. Моментом воспользовался ганский форвард «Мантовы» Дэвис Менса. Пожалуй, самый легкий гол в его карьере.

Почему же Паньо не выбил мяч вперед, когда увидел, что его накрывает соперник? По правилам при выполнении удара от ворот голкипер имеет право коснуться мяча все один раз. При повторном касании в сторону ворот назначается свободный удар с места, где произошло второе касание.