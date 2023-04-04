Не тренирует с лета прошлого года.

Во время эфира программы Monday Night Football на Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл поспорили о том, кто лучше всего подходит «Челси» в качестве следующего тренера. Бывший игрок «Юнайтед» так сформулировал свою позицию:

«Они потратили 600 млн фунтов, и в течение следующих трех лет они будут тратить деньги. Если они подпишут Зидана, Симеоне или Энрике, им потребуется еще 300 млн фунтов, потому им явно не понравятся некоторые игроки, которых уже подписали. Они должны назначить тренера, который унаследует и полюбит состав, который уже есть. Я думаю, что из-за того, что многие игроки молоды, то лучший вариант − Почеттино».

Маурисио Почеттино прошлым летом был уволен из «ПСЖ», в котором он проработал всего полтора года. До этого аргентинец возглавлял «Тоттенхэм».

Болельщики отреагировали по-разному, но не все восприняли мнение всерьез:

💭 Думаю, что на футбольном уровне он лучший выбор. Вот только захочет ли правление получить тренера, которого фанаты сразу же возненавидят.

💭 Тренер-неудачник дает советы директору-неудачнику. Мир перевернулся.

💭 Последнее, чего хочет Невилл − побед «Челси». Разве вы не видите, что он троллит?

💭 Нет, спасибо, у нас и так все хорошо!

А как бы вы оценили вероятность того, что Почеттино возглавит «Челси»? Пишите в комментариях.