Гаспачо
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Фанаты египетского «Замалека» нашли гениальный способ достучаться до игроков, пока команда проигрывала. И это сработало! 😡

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Забили победный на последних минутах.

Вчера египетский клуб «Замалек» играл с суданским «Аль-Меррейхом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов КАФ.

«Замалек» забил два ранних гола, но к 56-й минуте он все равно уступал со счетом 2:3. Естественно, фанаты были недовольны таким развитием событий, и они решили максимально прямолинейно выразить свое возмущение.

Болельщики расселись на трибунах в форме гневного смайлика, и это изображение моментально завирусилось в соцсетях.

Вероятно, этот перфоманс дал команде нужную мотивацию, и египтяне забили еще два гола. Победный залетел в ворота за мгновения до финального свистка, на 94-й минуте.

К сожалению, даже победа со счетом 4:3 не помогла «Замалеку» — команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Пожалуй, фанатам других команд стоит взять это на заметку 😏

3 комментария

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krupin82
Фаны Спартака такое могут сделать.Горящее,красное Посередине-Зарема
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Andreich18
Ответ Sinister Kid
Интересно, фанатов Торпедо хватит, чтобы такое повторить?
на печатный грустный смайлик хватит (
+1
0
+1
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Sinister Kid
Интересно, фанатов Торпедо хватит, чтобы такое повторить?
+19
-1
+18
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