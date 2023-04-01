Забили победный на последних минутах.

Вчера египетский клуб «Замалек» играл с суданским «Аль-Меррейхом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов КАФ.

«Замалек» забил два ранних гола, но к 56-й минуте он все равно уступал со счетом 2:3. Естественно, фанаты были недовольны таким развитием событий, и они решили максимально прямолинейно выразить свое возмущение.

Болельщики расселись на трибунах в форме гневного смайлика, и это изображение моментально завирусилось в соцсетях.

Вероятно, этот перфоманс дал команде нужную мотивацию, и египтяне забили еще два гола. Победный залетел в ворота за мгновения до финального свистка, на 94-й минуте.

К сожалению, даже победа со счетом 4:3 не помогла «Замалеку» — команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Пожалуй, фанатам других команд стоит взять это на заметку 😏