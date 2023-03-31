«Три дня я не мог прийти в себя».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, что Лионель Месси и вся сборная Аргентины заставили его плакать после финала ЧМ-2022.

Решающий матч в Катаре между Аргентиной и Францией войдет в историю как один из самых ярких финалов в истории турнира. Южноамериканская сборная, возглавляемая Месси, вела в счете 2:0, но Мбаппе забил два гола в конце второго тайма и перевел игру в дополнительное время. Затем Месси забил на 108-й минуте, но Килиан, его товарищ по «ПСЖ», снова сравнял, забив за две минуты до финального свистка.

В конце концов Аргентина вышла победителем со счетом 4:2 в серии пенальти. И Патрис Эвра, разговаривая с с французским СМИ RMC, признался, что этот исход довел его до слез.

«Я смотрел матч в прямом эфире и плакал. Я этого не ожидал. По правде говоря, я пошел к себе в машину и заплакал. Три дня я не мог прийти в себя. И я сказал себе: «Патрис, я знаю, что ты любишь сборную Франции»… Но мне было так больно.

Но, конечно же, я снимаю шляпу перед сборной Франции. Килиан сделал хет-трик. Вы делаете хет-трик, забиваете три гола в финале и не выигрываете. Это было невероятно! И этот матч... Как они сократили отрыв с двух до нуля. В тот момент я сказал себе: «Ну вот и все». Что происходило… Было слишком много эмоций, слишком много эмоций».