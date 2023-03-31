Гаспачо
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Фанат хотел снять, как Марсело ужинает в ресторане. Но футболист резко осадил поклонника, сказав всего 5 слов

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Вышло не слишком любезно.

Марсело потерял хладнокровие, когда фанат направил на него камеру телефона в оживленном ресторане в Рио-де-Жанейро.

На видео, размещенном Daily Star, запечатлено, как фанат в ресторане снимает легенду мадридского «Реала», когда тот идет к своему столику. 34-летний бразилец явно не оценил этот шаг, и в ролике слышно, как он сказал фанату по-португальски «Tomara que seu telefone quebre», что переводится как: «Надеюсь, твой телефон сломается».

Марсело покинул «Реал» прошлым летом после 15,5 лет блестящей карьеры в испанской столице и отправился в «Олимпиакос». Он расторг контракт с греческим клубом всего через пять месяцев и вернулся в свой родной клуб «Флуминенсе».

Ему еще предстоит дебютировать во второй раз за команду своего детства.

Довольно удивительное поведение от Марсело, который уже многие годы является звездой мирового класса.

2 комментария

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Arsenii Cherkasov
Правильно
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Fox_Mulder_12
На португальском 5 слов, на русском 4, на китайском 1.
+5
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