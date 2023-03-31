Вышло не слишком любезно.

Марсело потерял хладнокровие, когда фанат направил на него камеру телефона в оживленном ресторане в Рио-де-Жанейро.

На видео, размещенном Daily Star, запечатлено, как фанат в ресторане снимает легенду мадридского «Реала», когда тот идет к своему столику. 34-летний бразилец явно не оценил этот шаг, и в ролике слышно, как он сказал фанату по-португальски «Tomara que seu telefone quebre», что переводится как: «Надеюсь, твой телефон сломается».

Марсело покинул «Реал» прошлым летом после 15,5 лет блестящей карьеры в испанской столице и отправился в «Олимпиакос». Он расторг контракт с греческим клубом всего через пять месяцев и вернулся в свой родной клуб «Флуминенсе».

Ему еще предстоит дебютировать во второй раз за команду своего детства.

Довольно удивительное поведение от Марсело, который уже многие годы является звездой мирового класса.