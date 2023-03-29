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Где будет жить Криштиану Роналду после завершения карьеры? Вы спрашивали - Джорджина Родригес ответила

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
Футбол Футбол

В настоящее время Криштиану Роналду с семьей проживает в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, где футболист выступает за «Аль-Наср». Ранее они жили в Мадриде, Турине и Манчестере.

Многие задумывались над тем, какое будущее ждет 38-летнего португальца и его семью, когда он выйдет на пенсию. Джорджина Родригес рассказала в новом сезоне своего сериала для Netflix «Я - Джорджина», что они выбрали Лиссабон. 

«Лиссабон — город, в котором в будущем мы будем жить с семьей», - заявила девушка.

Испанское издание Cuatro утверждает, что пара строит особняк в Quinta da Marinha. У них также есть квартира в самом дорогом районе Лиссабона. Когда-то это была самая дорогая квартира в истории города, стоимостью чуть более 7 млн евро.

Особняк кажется наиболее подходящим домом для Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Он окружен природным парком Синтра-Кашкайш и позволит паре наслаждаться прекрасным видом на Атлантический океан.

8 комментариев

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aslvowk@mail.ru
Ответ Caracalla
Но мы не спрашивали...
😂😂😂😂😂 В точку!
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Lavinka
Понятно .
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Иван Куянец
Месси велечайший
+3
-1
+2
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Георгий Большаков
Когда у тебя денег столько, сколько у Роналду, можно и в особняке жить - работать по дому и во дворе будут другие
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Тиджани Бабангида
Есть вопрос серьезнее - будет-ли Джорджина Родригес в будущем женой Криштиану Роналду ?
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Stanley_77
там реально красиво, был в январе, на улице плюс 15...для меня это топ-город, как и Милан с Барселоной...
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Caracalla
Но мы не спрашивали...
+10
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+10
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Decard Show
Если лечь на берег океана и закрыть глаза, то можно умереть от счастья! У Португальца7 будет раскошный дворец на берегу океана
+1
-2
-1
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