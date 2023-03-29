8 комментариев

В настоящее время Криштиану Роналду с семьей проживает в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, где футболист выступает за «Аль-Наср». Ранее они жили в Мадриде, Турине и Манчестере.

Многие задумывались над тем, какое будущее ждет 38-летнего португальца и его семью, когда он выйдет на пенсию. Джорджина Родригес рассказала в новом сезоне своего сериала для Netflix «Я - Джорджина», что они выбрали Лиссабон.

«Лиссабон — город, в котором в будущем мы будем жить с семьей», - заявила девушка.

Испанское издание Cuatro утверждает, что пара строит особняк в Quinta da Marinha. У них также есть квартира в самом дорогом районе Лиссабона. Когда-то это была самая дорогая квартира в истории города, стоимостью чуть более 7 млн евро.

Особняк кажется наиболее подходящим домом для Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Он окружен природным парком Синтра-Кашкайш и позволит паре наслаждаться прекрасным видом на Атлантический океан.