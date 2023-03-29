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🎥 Перед матчем против Аргентины скромный игрок сборной Кюрасао попросил у Месси 23 футболки! Зачем столько?

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Аргентина готовится к товарищескому матчу против сборной Кюрасао.

Встреча с чемпионами мира – это уникальная возможность для маленькой страны с населением чуть больше 150 тысяч человек. Конечно, каждый игрок скромной команды мечтает заполучить футболку Месси.

Поэтому в беседе с прессой один из футболистов сборной Кюрасао обратился к аргентинцу с забавной просьбой:

«У нас есть сообщение для Месси! У нас в команде есть больше двадцати игроков, пожалуйста, подарите нам 23 футболки Лео. Если мы получим только одну футболку, мы будем драться друг с другом».

Игрокам национальной команды Кюрасао придется побороться еще и с тренером сборной! Ремко Бисентини на предматчевой пресс-конференции дал понять своим подопечным, что тоже не откажется от футболки нападающего «ПСЖ»:

«Думаю, Месси отдаст мне свою футболку после игры. Все футболисты сборной Кюрасао счастливы сыграть против лучшей команды мира, в составе которой есть лучший футболист планеты».

Нам остается надеяться, что сборная Аргентины найдет для соперника 23 футболки Лео. Иначе драки точно не избежать.

5 комментариев

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S1mpLe
В начале подумал, что они хотят попросить футболок для какой нибудь детской команды, что бы была форма для тренировок)))
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
Лео в качестве бонуса принесёт даже футболку Агуэро)))
🤣🤣🤣🤣🤣
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Ruscello
Каждая футболка в обмен на гол
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predMBAPPE
Лео в качестве бонуса принесёт даже футболку Агуэро)))
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Абдул Абакаев
надеюсь Лео увидит это и порадует этих ребят
+5
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