Аргентина готовится к товарищескому матчу против сборной Кюрасао.

Встреча с чемпионами мира – это уникальная возможность для маленькой страны с населением чуть больше 150 тысяч человек. Конечно, каждый игрок скромной команды мечтает заполучить футболку Месси.

Поэтому в беседе с прессой один из футболистов сборной Кюрасао обратился к аргентинцу с забавной просьбой:

«У нас есть сообщение для Месси! У нас в команде есть больше двадцати игроков, пожалуйста, подарите нам 23 футболки Лео. Если мы получим только одну футболку, мы будем драться друг с другом».

Игрокам национальной команды Кюрасао придется побороться еще и с тренером сборной! Ремко Бисентини на предматчевой пресс-конференции дал понять своим подопечным, что тоже не откажется от футболки нападающего «ПСЖ»:

«Думаю, Месси отдаст мне свою футболку после игры. Все футболисты сборной Кюрасао счастливы сыграть против лучшей команды мира, в составе которой есть лучший футболист планеты».

Нам остается надеяться, что сборная Аргентины найдет для соперника 23 футболки Лео. Иначе драки точно не избежать.