Опережает Неймара, Педри и Мбаппе.

Пользователь Твиттера под ником Louorns подсчитал, что ни один из известных и топовых футболистов мира к 20 годам не имел такое количество игровых минут, как Джуд Беллингем из «Дортмунда».

«В последнее время было много дискуссий насчет того, сколько игр в своем возрасте провел Беллингем, − пишет он. − Я решил составить таблицу, состоящую из игроков и того, сколько матчей и минут они провели в аналогичном возрасте. Получилось, что у Джуда в старте 158 игр, тогда как у тех же Дэвида Бекхэма и Пола Скоулза не было даже десяти».

Все мы помним, что Криштиану Роналду и Лионель Месси начинали свой футбольный путь в довольно раннем возрасте, но как видно по таблице, у португальца к 20-летнему возрасту было «всего» 6380 минут (в два раза меньше, чем у Беллингема), тогда как у аргентинца и того меньше − 3833 минуты.

Неудивительно, что единственные, кто хоть как-то могут посоперничать с Джудом, − это те, кому еще не исполнилось 30 лет или исполнилось недавно (Неймару, например, 31). Из числа лидеров выделяется Уэйн Руни, который попал в заявку «Эвертона» в 16-летнем возрасте. В 2002 году это было удивительным явлением, а сейчас, скорее, обыденность.

Удивительно еще и то, что ближайшим преследователем Беллингема на самом деле стал не Неймар, а Юри Тилеманс. На счету бельгийца к 20 годам было 175 сыгранных матчей, 147 игр в старте или 13154 минуты. В таблицу он не попал лишь по той причине, что не слишком известен на фоне всех остальных футболистов.