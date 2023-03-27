800-й гол в своей карьере Месси забил с помощью Эми Мартинеса. Кадры с нового ракурса это доказывают
Голкипер не мог не помочь другу.
В товарищеском матче против Панамы Месси забил свой 800-й гол в карьере, но, оказывается, в том числе это и заслуга Эмилиано Мартинеса.
Аргентина сыграла первый матч после победы на чемпионате мира, и уверенно выиграла со счетом 2:0. Тьяго Альмада вышел со скамейки запасных и открыл счет, а капитан команды закрепил победный счет потрясающим ударом со стандарта.
Этот гол стал его 800-м в карьере и 150-м из-за пределов штрафной площади. Эти статистические данные явно указывают на то, что Месси не нуждается в помощи, но Мартинес все же не мог остаться в стороне.
Когда Месси поставил мяч и отошел, чтобы подготовиться к удару, Мартинес выскочил из своих ворот и начал выстраивать своих товарищей по команде. Они уже встали в стенку, но Эми подсказал им, как встать по-другому, чтобы заблокировать Хосе Карлоса Гуэрру. И это сработало.
Удивительно, как много деталей нам не видны из-за ракурса.
Мартинес не в первый раз ассистирует своим товарищам по команде. Он давал советы Пауло Дибале в финальной серии пенальти на чемпионате мира, а также выстраивал стенку, чтобы закрыть видимость для Давида де Хеа, когда Люка Динь бил штрафной.
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