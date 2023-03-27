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800-й гол в своей карьере Месси забил с помощью Эми Мартинеса. Кадры с нового ракурса это доказывают

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Голкипер не мог не помочь другу.

В товарищеском матче против Панамы Месси забил свой 800-й гол в карьере, но, оказывается, в том числе это и заслуга Эмилиано Мартинеса.

Аргентина сыграла первый матч после победы на чемпионате мира, и уверенно выиграла со счетом 2:0. Тьяго Альмада вышел со скамейки запасных и открыл счет, а капитан команды закрепил победный счет потрясающим ударом со стандарта.

Этот гол стал его 800-м в карьере и 150-м из-за пределов штрафной площади. Эти статистические данные явно указывают на то, что Месси не нуждается в помощи, но Мартинес все же не мог остаться в стороне.

Когда Месси поставил мяч и отошел, чтобы подготовиться к удару, Мартинес выскочил из своих ворот и начал выстраивать своих товарищей по команде. Они уже встали в стенку, но Эми подсказал им, как встать по-другому, чтобы заблокировать Хосе Карлоса Гуэрру. И это сработало.

Удивительно, как много деталей нам не видны из-за ракурса.

Мартинес не в первый раз ассистирует своим товарищам по команде. Он давал советы Пауло Дибале в финальной серии пенальти на чемпионате мира, а также выстраивал стенку, чтобы закрыть видимость для Давида де Хеа, когда Люка Динь бил штрафной.

 

2 комментария

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Muhammad Juraev
Ответ Игорь Климов
А я думал Мартинес бил, а Месси волосами коснулся мяча) (шутка)
Тшш..
Там кришти дубль сделал в ворота Люксембурга и Лихтенштейна в официальных матчах!
Эти голы в 2 раза ценнее дубля в финале ЧМ!
0
-1
-1
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Игорь Климов
А я думал Мартинес бил, а Месси волосами коснулся мяча) (шутка)
+2
-2
0
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