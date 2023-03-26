Летом 2016-го Карло Анчелотти приехал в «Баварию», и вот что он сделал за год в Мюнхене:

• 31 тур из 34 «Бавария» держалась на первом месте, а 3 тура в начале чемпионата – на втором;

• довел «Баварию» до 1/4 ЛЧ, где вылетел от «Реала» из-за ошибки линейного арбитра;

• открыл нового Левандовского.

В сезоне-2016/17 Роберт настучал 43 мяча: 30 в Бундеслиге, 5 в Кубке и 8 в Лиге чемпионов. Но куда важнее, что Левандовски стал блестяще исполнять пенальти – не промахивался несколько лет и до сих пор сохраняет одну из лучших статистик. Поляк нашел подходящую технику, а ментальную уверенность получил именно от Анчелотти:

«Анчелотти дал мне невероятную уверенность в себе. Он дал мне то, чего у меня не было раньше. Он удивительный человек. Человек, который заботится о тебе. Для него важно оставаться хорошим парнем, а не говорить только о тактике . У него есть чему поучиться».

Спустя 7 лет Левандовски остается одним из главных форвардов мира: в 34 года он лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, проводя первый сезон в Испании.

Роберт тащит «Барсу» к чемпионству, помогая отрываться от «Реала» на 12 очков. От «Реала», который тренирует Анчелотти.