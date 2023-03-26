Жестко подкатился под норвежца.

Борьба за чемпионство в АПЛ вышла на новый уровень. В штрафной сборной Испании встретились капитан сборной Норвегии Эдегор, выступающий за лондонский «Арсенал», и испанец Родри, защищаются цвета «Сити».

Норвежец получил мяч в выгодной ситуации, сместился левее и нанес удар в створ ворот. В этот момент ему в ногу в подкате влетел Родри, а мяч заблокировал Начо. Выглядело все довольно опасно и Мартину даже потребовалась помощь медиков.

Игрок сборной Испании и «Сити» точно не играл в мяч, а судья не остановил игру, не дал пенальти и не показал даже желтой карточки.

Болельщики «Арсенала» обвинили Родри в том, что он попытался серьезно травмировать лидера канониров:

💭 Родри попытался сломать Эдегора. Безмозглый костолом!

💭 Такое ощущение, что испанец пытался сломать ему лодыжку.

💭 Таким подкатом Родри как будто бы хотел поставить жирную точку в чаяниях «Арсенала» взять в этом сезоне титул.

💭 Этот Родри всегда был грязным костоломом, которому сходят с рук многие грязные подкаты. Он мне совсем не нравится. Этот подкат на Эдегоре что-то личное.

Как вы думаете, был ли фол на Эдегоре, а, следовательно, пенальти? Пишите в комментариях.