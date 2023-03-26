Гаспачо
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😡Болельщики «Арсенала» в бешенстве: фол Родри мог закончить сезон для Эдегора

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Жестко подкатился под норвежца.

Борьба за чемпионство в АПЛ вышла на новый уровень. В штрафной сборной Испании встретились капитан сборной Норвегии Эдегор, выступающий за лондонский «Арсенал», и испанец Родри, защищаются цвета «Сити».

Норвежец получил мяч в выгодной ситуации, сместился левее и нанес удар в створ ворот. В этот момент ему в ногу в подкате влетел Родри, а мяч заблокировал Начо. Выглядело все довольно опасно и Мартину даже потребовалась помощь медиков.

Игрок сборной Испании и «Сити» точно не играл в мяч, а судья не остановил игру, не дал пенальти и не показал даже желтой карточки.

Болельщики «Арсенала» обвинили Родри в том, что он попытался серьезно травмировать лидера канониров:

💭 Родри попытался сломать Эдегора. Безмозглый костолом!

💭 Такое ощущение, что испанец пытался сломать ему лодыжку.

💭 Таким подкатом Родри как будто бы хотел поставить жирную точку в чаяниях «Арсенала» взять в этом сезоне титул.

💭 Этот Родри всегда был грязным костоломом, которому сходят с рук многие грязные подкаты. Он мне совсем не нравится. Этот подкат на Эдегоре что-то личное.

Как вы думаете, был ли фол на Эдегоре, а, следовательно, пенальти? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Никита Киселев
Ответ MsFirehawk
Типичный Родри , не зря же в Атлетико играл. Не удивлюсь если и в правду был умысел нанести травму.
и в чем проявляется "типичность" Родри? кого он до этого травмировал?
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MsFirehawk
Типичный Родри , не зря же в Атлетико играл. Не удивлюсь если и в правду был умысел нанести травму.
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Billy_Shears
чует чем пахнет.. надеюсь прокатятся по полной, мимо лч, кубка и АПЛ
+3
0
+3
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Алексѣй Пестовъ
Вообще за такое сейчас пенальти дают
0
-1
-1
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2ran
Такое впечатление, что он не могут встретиться в матче АПЛ.
А по фолу-надо было показывать карточку однозначно.
0
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Иван Петров
Это футбол, в любом матче можно закончить карьеру.
+2
-2
0
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