😡Болельщики «Арсенала» в бешенстве: фол Родри мог закончить сезон для Эдегора
Жестко подкатился под норвежца.
Борьба за чемпионство в АПЛ вышла на новый уровень. В штрафной сборной Испании встретились капитан сборной Норвегии Эдегор, выступающий за лондонский «Арсенал», и испанец Родри, защищаются цвета «Сити».
Норвежец получил мяч в выгодной ситуации, сместился левее и нанес удар в створ ворот. В этот момент ему в ногу в подкате влетел Родри, а мяч заблокировал Начо. Выглядело все довольно опасно и Мартину даже потребовалась помощь медиков.
Игрок сборной Испании и «Сити» точно не играл в мяч, а судья не остановил игру, не дал пенальти и не показал даже желтой карточки.
Болельщики «Арсенала» обвинили Родри в том, что он попытался серьезно травмировать лидера канониров:
💭 Родри попытался сломать Эдегора. Безмозглый костолом!
💭 Такое ощущение, что испанец пытался сломать ему лодыжку.
💭 Таким подкатом Родри как будто бы хотел поставить жирную точку в чаяниях «Арсенала» взять в этом сезоне титул.
💭 Этот Родри всегда был грязным костоломом, которому сходят с рук многие грязные подкаты. Он мне совсем не нравится. Этот подкат на Эдегоре что-то личное.
Как вы думаете, был ли фол на Эдегоре, а, следовательно, пенальти? Пишите в комментариях.
А по фолу-надо было показывать карточку однозначно.