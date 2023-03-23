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Болельщики «Реала» сделали видео с доказательствами того, что судьи действительно помогали «Барсе»

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Футбол Футбол

«Барселона» в эпицентре судейского скандала, который может закончиться очень плохо.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура оценила сумму выплат в 7,3 млн евро. Размер переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.

7,3 млн евро – общая сумма за период с 2001 по 2018 год. В период с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро, с января 2014 года по декабря 2015 года – 1 286 530,19 евро, с января 2011-го по январь 2014-го – свыше 2 млн евро.

Тем временем, болельщики Мадрида подготовили несколько видеодоказательств того, что судьи иногда принимали очень странные решения.

33 комментария

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Ansu Fati
Ответ Мадрид наказывает!
Не можешь. Можешь только на спортсе комменты ныть))
Мадрид наказывают. в каждом класико😃
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carandache
Как же у фанатов Барсы в комментариях припекло)
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Roman Betenya
Глупо это на самом деле, не нужно опускаться до уровня гранатовых твиттерастов, которые поиском подобных "доказательств" занимаются уже много-много лет. Тут в своё время любили постить ссылочки с нелепыми скриншотами. Если что-то действительно было, это докажет суд.
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Игорь Климов
Ответ Barca
У них всё ещё горит после последних трёх Эль-Классико) Получается, это самый продолжительный пожар в мире, хотя он всё равно не согревает Мадрид, по прежнему -12)
И этот минус будет ещё расти)
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Roman Betenya
Ответ Сурхай Лукманов
Если Барселона сделает такое видео на это уйдут годы .
Уйдут безрезультатно, потому что не сделает :)
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Barca
Ответ Игорь Климов
Что за очередную ерунду я сейчас здесь увидел от сливочного проекта?
У них всё ещё горит после последних трёх Эль-Классико)
Получается, это самый продолжительный пожар в мире, хотя он всё равно не согревает Мадрид, по прежнему -12)
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Michael Chikvashvili
Меренги самые привилегированые, известно всему Миру и в Лалиге и от Инфантино и от Блатера и эти привилегий особенно проходили успешно при Флорентино
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Barca
Ответ Мадрид наказывает!
ты
Стрелочник 🤦
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Игорь Климов
Что за очередную ерунду я сейчас здесь увидел от сливочного проекта?
+2
-2
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Maksim1302
У них просто горит после очередного проигрыша, огнетушитель 🧯 в студию
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Мадрид наказывает!
Ответ Barca
Ой, а не напомнишь кто ныл про якобы "купленное судейство" после последнего Классико ?)
ты
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Barca
Ответ Сурхай Лукманов
Если Барселона сделает такое видео на это уйдут годы .
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Barca
Ответ бек саидов
А теперь пусть эти болельщики выкладывают видосы голов с двухметровых оффсайдов, игру рукой марсело , левое удаление Видалья и ещё много чего, где откровенно помогали реалу. Не забудьте про Бензема, где он ударом в ноги Доннаруммы отобрал мяч и пасовал вини.
Как ты не понимаешь?!
Это другое!
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Barca
Ответ Сурхай Лукманов
Забыл про вини.
Когда он бойцовским приёмом схватил Де Йонга в позапрошлом Классико и не дали красную.
Когда он каждый матч разговаривает с судьёй на жёлтую минимум.
Когда он посылает н###й судью и не дают карточку.
Когда Мадриду ставят в этом сезоне не очевидные пенальти (например:матч с Мальоркой)
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-4
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бек саидов
А теперь пусть эти болельщики выкладывают видосы голов с двухметровых оффсайдов, игру рукой марсело , левое удаление Видалья и ещё много чего, где откровенно помогали реалу. Не забудьте про Бензема, где он ударом в ноги Доннаруммы отобрал мяч и пасовал вини.
+2
-3
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Barca
Ответ Мадрид наказывает!
Не можешь. Можешь только на спортсе комменты ныть))
Ой, а не напомнишь кто ныл про якобы "купленное судейство" после последнего Классико ?)
+3
-4
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Davron Mamadzhanov
Ответ Виталий
Не болельщикам мадрида и представителям этого клуба говорить о судействе , позорники
Обо©**лись вы а позорники другие, ну и кLоуны же вы)
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Barca
Ответ Сурхай Лукманов
Представляю лицо фанов реала и руководство Реала когда барсу оправдают 😂
Правильно, что сказал "когда", ведь у прокуратуры даже доказательств нет, что платила Негрейре в коррупционных умыслах.
Так что фанаты Реала будут громко 😭😥😢
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Мадрид наказывает!
Ответ Ansu Fati
Могу такой же видос за час сделать с любым другим клубом))
Не можешь. Можешь только на спортсе комменты ныть))
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Сурхай Лукманов
Ответ Barca
Вот кому, а не реалу говорить про купленное судейство
Представляю лицо фанов реала и руководство Реала когда барсу оправдают 😂
+2
-2
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Сурхай Лукманов
Ответ Barca
А про украденное у Барсы чемпионство в 2017 и 2014 почему они молчат? Почему они молчат про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса? Аааа, или это другое?!
Забыл про вини.
+1
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Сурхай Лукманов
Если Барселона сделает такое видео на это уйдут годы .
+3
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Davron Mamadzhanov
Оправдания от фанатиков Варсы пошли)
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Barca
Ответ Shoxruh Abdunazarov
А сколько часов составит если делать видео про ошибках в пользу Реала
Да тут не на час, а на год видео получится, если не больше
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Shoxruh Abdunazarov
А сколько часов составит если делать видео про ошибках в пользу Реала
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