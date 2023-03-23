33 комментария

Болельщики «Реала» сделали видео с доказательствами того, что судьи действительно помогали «Барсе»
«Барселона» в эпицентре судейского скандала, который может закончиться очень плохо.
Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Прокуратура оценила сумму выплат в 7,3 млн евро. Размер переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.
7,3 млн евро – общая сумма за период с 2001 по 2018 год. В период с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро, с января 2014 года по декабря 2015 года – 1 286 530,19 евро, с января 2011-го по январь 2014-го – свыше 2 млн евро.
Тем временем, болельщики Мадрида подготовили несколько видеодоказательств того, что судьи иногда принимали очень странные решения.
Получается, это самый продолжительный пожар в мире, хотя он всё равно не согревает Мадрид, по прежнему -12)
Это другое!
Когда он каждый матч разговаривает с судьёй на жёлтую минимум.
Когда он посылает н###й судью и не дают карточку.
Когда Мадриду ставят в этом сезоне не очевидные пенальти (например:матч с Мальоркой)
Так что фанаты Реала будут громко 😭😥😢