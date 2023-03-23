33 комментария

«Барселона» в эпицентре судейского скандала, который может закончиться очень плохо.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура оценила сумму выплат в 7,3 млн евро. Размер переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.

7,3 млн евро – общая сумма за период с 2001 по 2018 год. В период с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро, с января 2014 года по декабря 2015 года – 1 286 530,19 евро, с января 2011-го по январь 2014-го – свыше 2 млн евро.

Тем временем, болельщики Мадрида подготовили несколько видеодоказательств того, что судьи иногда принимали очень странные решения.