По мнению прессы, делали они это руками компании Негрейры.

Испанское издание El Mundo опубликовало документы, свидетельствующие о том, что Хосе Мария Негрейра, чья компания работала с «Барселоной» более 15 лет, использовал корпоративную карту для покупки различных подарков, которые он преподносил судьям Ла Лиги.

Эти подарки (мадридское издание Marca называет их «роскошными») включали хамон на сумму 10 тысяч евро, вино, обеды в ресторанах, билеты на футбольные матчи, пляжные лопатки, зонтики, сумки-холодильники, штопоры, тостеры, бутерброды, брюки, лазерные указки и так далее.

Конечно, между выплатами «Барсы» Негрейре и этими подарками нет прямой связи. Вице-президент судейского комитета утверждает, что эти подарки были сделаны в знак признательности.

В то же время Diario Sport, TV3 и другие СМИ продолжают публиковать материалы о работе Негрейры для «Барсы», поддерживая официальные объяснения клуба.

Недавно стало известно, что «Мадрид» присоединился к официальным обвинениям «Барселоны» и будет содействовать расследованию, что возмутило президента блауграны Лапорту. Болельщики каталонского клуба считают, что такие материалы − это заказ, исходящий от королевского клуба.

💭 Не знаю как вам, а мне очевидно, что из таких материалов торчат мадридские уши.

💭 Как только клуб объявил о том, что будет защищаться во что бы то ни стало, как начали появляться подобные статьи. Топорно работаешь, Перес!

💭 Материал появился сразу после поражения «Мадрида» в класико. Совпадение?

А вот болельщики «Мадрида» не видят в подобных текстах ничего плохого:

💭 Как по мне, так расследование по «Барселоне» должно быть максимально прозрачным. Если в этом помогут такие материалы, то ничего плохого в этом не вижу.

💭 Это получается, что «Барселона» платила бывшему судье, чтобы он делал «просто так» подарки действующим судьям? Даже и не знаю, что здесь можно расследовать.

💭 Негрейра за счет Барсы обеспечивал всех судей Ла Лиги пляжным инвентарем: от лопатки до зонтика. А шезлонг и крем для загара был?