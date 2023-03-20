А еще давно болеет за «молотобойцев».

По данным французских СМИ, главный тренер «Реймса» Вилл Стилл может переехать в «Вест Хэм». Казалось бы, и что такого в этой новости, если бы не один момент − Стилл болеет за английский клуб и играл за него в Football Manager.

Вилл Стилл родился в Бельгии, но его родители коренные британцы. В подростковом возрасте молодому парню доверили тренировать «Престон» U14, когда он оказался в клубе по обмену. Получив нужные знания, Вилл вернулся обратно на континент и спросил у Янника Ферреры, тогдашнего менеджера клуба второго бельгийского дивизиона «Сент-Трюйден», есть ли у них какая-то работа.

«Я просил, могу ли я быть им чем-то полезен, − рассказывал Стилл в интервью SPORTbible. − Меня не волновали деньги. Я не ждал контракта или чего-то еще. Просто хотел помочь. Он посмотрел на меня и сказал: «А ты можешь снять игру?» Я ответил, что да, могу. «А нарезать видео?» Я снова дал утвердительный ответ».

Ближайшая игра «Сент-Трюйдена» была в провинции Люксембург, потому подростку пришлось проехать сотни миль, чтобы снять все три оставшихся товарищеских матча. Его задачей было не только снимать игры на видео, но и делать по ним анализ.

Вилл сделал базовый отчет, в котором описывал игроков и стиль игры будущих соперников. Бумага пошла Феррере, который был очень впечатлен. Вскоре парня назначили видеоаналитиком клуба.

Уже скоро Стилл стал самым молодым тренером в истории Второго дивизиона Бельгии с «Берсхотом», а затем перешел на позицию помощника тренера сперва в льежский «Стандард», позже − в «Реймс».

В октябре прошлого года французский клуб избавился от Оскара Гарсии и Стилла попросили возглавить команду Лиги 1. С тех пор 30-летний тренер привел клуб к беспрецедентной беспроигрышной серии из 19 матчей, включая победы над «Монако», «Нантом» и «Осером», а также две ничьи против «ПСЖ».

Издание Foot Mercato считает, что «Вест Хэм» следит за прогрессом бельгийца и готовы предложить ему работу. Клуб АПЛ, который сейчас возглавляет Дэвид Мойес, всего с 6 победами в 26 турах идет в зоне вылета.

В прошлом году Вилл Стилл признался, что когда играл за Football Manager всегда выбирал «Вест Хэм». Его главная цель − работать в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, в идеале − из АПЛ.

«Я знаю, как глупо это звучит сейчас, но я думаю, что я доказательство того, что все может случиться, если вы действительно попытаетесь это сделать, − сказал бельгиец в начале прошлого года. − Посмотрим, где я со временем окажусь».

Похоже, что как минимум часть мечты Вилла Стилла может исполниться уже в следующем сезоне.