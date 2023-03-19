Херман Бургос работал ассистентом Диего Симоне в «Атлетико», в нескольких клубах трудился главным тренером, но ни в одном не задержался надолго (дольше всего проработал с Симеоне – 9 лет). Возможно, причиной этому является «уникальный» скаутинг: он выбирает игроков по знаку зодиака.

«Знаки зодиака помогают понять уровень эмоционального баланса команды. Нужно искать наиболее совместимые знаки. Например, лидерские качества имеют Скорпионы и Тельцы, но в команде вам также понадобятся Рыбы.

Посмотрите на знаки Пеле, Марадоны, Франческоли. Все они – Скорпионы: лидеры, страстные люди с сильным характером. Они видят брошенную собаку и плачут, а потом выходят на поле и превращаются в ураган. Они очень чувствительны. Благодаря этому также можно понимать, кто в какой момент может нервничать», – уверяет 53-летний специалист.