😠 «Это комедийное шоу? Совершенно нелепо!» Ван Бастен возмущен решением Ла Лиги провести матч «Вильярреала» и «Барселоны» в США

Легенда голландского футбола Марко ван Бастен отреагировал на решение Ла Лиги провести матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.

«Почему, черт возьми, «Вильярреал» и «Барселона» играют в США? Что мы делаем? Это комедийное шоу? Это совершенно нелепо! Кстати, еще это и обман! Для меня это означает полное банкротство Ла Лиги. УЕФА должны это остановить», – сказал ван Бастен.

Большинство фанатов поддержало голландца.

💭 «Ван Бастен прав. Перенос матчей за границу размывает суть спорта. Футбол должен отражать местную идентичность, а не маркетинговые эксперименты. Как только традиция становится продуктом, игра теряет свою душу».

💭 «В этом нет смысла. Они просят клуб лететь 10 часов вместо короткой поездки на автобусе».

💭 «А в чем тут обман?»

💭 «Он прав, это абсурд».

💭 «Моуринью давно сказал, что Ла Лига сломана».

На этой неделе УЕФА одобрил проведение двух матчей из Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии.