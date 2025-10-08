🚨💣 The Times сообщает, что Netflix примет участие в торгах на права показа Лиги чемпионов

Большие новости приносит спортивный репортер The Times Мартин Зиглер. Правами на трансляцию Лиги чемпионов заинтересовался стриминговый гигант.

Речь о Netflix. Сообщается, что платформа примет участие в торгах за права на показ Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает, что новая сделка принесет ежегодный доход в размере 4,4 миллиардов фунтов стерлингов.

Финансовые намерения Netflix не уточняются. Но фанаты категорически против.

💭 «Если это случится, то футболу окончательно конец».

💭 «Представьте футбол с надписью «Пропустить интро».

💭 «Они не умеют транслировать спорт. Спасибо, не надо».

💭 «К черту это. Эти ублюдки назовут второй тайм – второй частью. И выпустят его через три года».