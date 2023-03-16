7 комментариев

Тибо Куртуа рассказал, с какой командой он хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В прошлом году мы уже встречались с «Ман Сити» и «Челси». Хочется немного изменить сетку, чтобы было не как в прошлый раз. Посмотрим, сыграем ли мы с другими командами в этом году.

В прошлом году мы ясно дали понять, какой характер у нас в команде – камбэками мы завоевываем уважение, показываем, что «Реал Мадрид» всегда здесь».

Прошлогодние матчи Лиги чемпионов с «Челси» и «Сити» был настоящим триллером, но «Реал» всех обыграл.