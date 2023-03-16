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Куртуа назвал 2 команды, с которыми не хочет встретиться в этой ЛЧ

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Тибо Куртуа рассказал, с какой командой он хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В прошлом году мы уже встречались с «Ман Сити» и «Челси». Хочется немного изменить сетку, чтобы было не как в прошлый раз. Посмотрим, сыграем ли мы с другими командами в этом году.

В прошлом году мы ясно дали понять, какой характер у нас в команде – камбэками мы завоевываем уважение, показываем, что «Реал Мадрид» всегда здесь».

Прошлогодние матчи Лиги чемпионов с «Челси» и «Сити» был настоящим триллером, но «Реал» всех обыграл.

 

7 комментариев

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Султан Ороков
Ответ Wlad Mollayew
Было бы круто с Баварцами в финале встретиться
в прошлом сезоне тоже так говорили...
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Wlad Mollayew
Ответ Farhat Sabitov
Реал - Бавария Интер - Милан Наполи - Челси МанСити - Бенфика
Было бы круто с Баварцами в финале встретиться
0
0
0
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Nikro9
Ответ Farhat Sabitov
Реал - Бавария Интер - Милан Наполи - Челси МанСити - Бенфика
Наполи сити
Челси Бенфика
Реал Интер
Бавария Милан
0
0
0
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Farhat Sabitov
Ответ Анвар Масимов
Реал - Милан Бавария - Интер Наполи - Челси МанСити - Бенфика
Реал - Бавария
Интер - Милан
Наполи - Челси
МанСити - Бенфика
+1
0
+1
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Анвар Масимов
Реал - Милан
Бавария - Интер
Наполи - Челси
МанСити - Бенфика
+1
-1
0
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Азиз Ибодуллаев
Лишь бы не Бавария и не Ман Сити, сомневаюсь что сейчас лучшее время с ними играть
+1
-3
-2
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финоменально
Куртуа сможет простоять против любой команды
+9
-2
+7
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