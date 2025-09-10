🎥 «Нужно принять реальность». Симеоне рассказал, как «Атлетико» обойти «Барсу» и «Мадрид»

Диего Симеоне стал гостем передачи El Partidazo на радио COPE. Чоло много говорил о борьбе «Атлетико» с «Барселоной» и «Мадридом», в итоге призвал смириться с расстановкой сил в испанском первенстве.

Аргентинец считает, что лишь абсолютная отдача поможет его команде на пути к титулу:

«Людям нельзя врать, нужно принять реальность. Ямаль – это Ямаль, Рафинья – это Рафинья, Левандовски – это Левандовски. Понимаешь? Мбаппе – это Мбаппе, Винисиус – это Винисиус, а Беллингем – это Беллингем.

Конечно, мы конкурируем и будем продолжать конкурировать. Мы брали лигу, когда у «Барсы» был Месси, становились чемпионами, когда у «Реала» был Роналду. Если мы будем выкладываться на 110%, то сможем победить. Ну а если станем выкладываться на 80%, то закончим чемпионат третьими».

Симеоне ждет чемпионство «матрасников»:

«Если «Атлетико» хочет продолжать расти и совершенствоваться как клуб и как команда, он снова должен побеждать. Мы побеждали в 1996, 2014 и 2021 годах, пора сделать это вновь, мы должны выиграть. Доволен ли я третьим местом? Нет, меня это не радует, но для клуба третье место крайне важно, а я человек клуба».

Когда ждать титул для «Атлетико»?