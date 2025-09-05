Спецпроект
Как спортсмены вообще учатся в школе? Сборник историй

Уроки, когда нет времени.

Совмещать профессиональную спортивную карьеру с учебой – целый квест. Особенно если речь про школьников. Сидение за учебниками и тетрадками тотально перекрывается бесконечными тренировками и соревнованиями, но все равно остается важным – особенно для родителей. Они понимают, что нельзя делать спорт единственным вариантом будущего для ребенка, поэтому необходимо дать ему хорошее образование.

Совместно с «Онлайн-школой №1» мы разобрались, как молодые спортсмены успевают и учиться, и тренироваться.

«Если парень заснул на уроке, пока я читаю Цветаеву, то запомнит, что литература – это прекрасно»

Есть спортсмены, которым удается совмещать полноценную учебу и полноценный тренировочный график. Например, Даниил Медведев вообще учился в физико-математическом лицее, на экстерн ушел только после 9 класса, а после школы еще и поступил в МГИМО. И только после года учебы там уехал во Францию, чтобы полностью сосредоточиться на теннисе.

Но Медведев все же исключение. В основном спортсмены учатся не так, как обычные дети.

Многие проходят через спортинтернаты или училища олимпийского резерва – например, через центр спорта и образования «Самбо-70» прошли многие известные российские фигуристки. Учитель русского языка и литературы Марина Воротникова в 2019 году рассказывала о работе с Александрой Трусовой:

«Она приходит ко мне каждую неделю, насколько позволяет ее график. Получается формат репетиторства: я стараюсь за 45 минут дать ей максимум материала и задание на дом. Что удивительно, она весь этот материал действительно усваивает. Всегда приходит подготовленная, с выполненными заданиями».

Воротникова рассказывала об особенностях обучения спортсменов: «Если мальчик не сделал домашнее задание, потому что у него в этот день было две тренировки и он физически не успел – это нормально. Я с пониманием отношусь к парням, которые, отборовшись все выходные на турнире, в понедельник утром просто спят на уроке литературы.

Если он тычет в телефон – это безобразие, будет наказан. А если заснул, пока я читаю Цветаеву, то запомнит, что литература – это прекрасно. Если я начну пытать их анализом нравственного поиска князя Андрея, то сделаю самое страшное – они возненавидят литературу на всю оставшуюся жизнь».

В «Самбо-70» аттестат получила и Алина Загитова, сдав русский язык на 51 балл, а обществоведение – на 49. Через несколько лет Загитова сказала: «На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели. Но хочу сказать, что учиться очень-очень важно».

В академии футбольного «Краснодара» есть общеобразовательная школа, где дети, проживающие в интернате, занимаются с 6-го по 11-й класс, а учеба за партой вписывается в регулярные тренировки. Учителя больше внимания уделяют творческому подходу, а среди предметов есть даже уроки шахмат, на введении которых настоял владелец академии Сергей Галицкий.

«Здесь не стоит рассчитывать на помощь репетиторов и родителей, как в обычных муниципальных школах, – объясняла директор школы Ольга Андреева. – За годы учебы в академии некоторые ребята понимают, что едва ли добьются успеха в спорте. Они должны оценить силы: стать ли третьеразрядным футболистом или замечательным экономистом?»

Мирра Андреева училась онлайн, Ямаль делал домашку на Евро-2024

Во многих видах спорта уже с юниорских лет требуется очень много путешествовать, поэтому вариант с обучением в обычной или спортшколе оказывается слишком неудобным. И многие выбирают онлайн-образование.

Когда семья теннисистки Мирры Андреевой ради ее карьеры уехала из Красноярска, она сама перешла на семейное обучение и не ходила в школу, как все остальные – только сдавала экзамены, когда возвращалась в родной город. Мама Андреевой Раиса рассказывала о проблемах такого формата обучения:

«Учиться и так сложно, а приезжать в какую-то школу, чтобы сдавать долги – вообще нереально. Мы, когда уезжали из Красноярска, еще пытались договариваться, что-то сдавать приезжать. Какие-то учителя шли навстречу, какие-то – нет. Сейчас учимся всей семьей, я уже второй раз программу прохожу: сначала с Эрикой [сестра Мирры], а потом с Миррой».

Уже после переезда за границу Андреева продолжила обучение в русской онлайн-школе – по ее словам, училась «довольно хорошо», хотя не особо любила учебу и на золотую медаль идти не планировала: «Не буду врать, но химия идет очень плохо, я в ней ничего не понимаю. А так, обычные предметы, математика, английский. Надеюсь, с этим у меня все не так плохо».

В 2025 году Андреева не только выиграла два крупных турнира и вошла в топ-10 рейтинга, но и окончила школу – конечно, без последнего звонка и выпускного. Экзамены сдавала удаленно: «Мы так со школой договорились. Мне нужно было поставить вокруг себя три камеры, чтобы было видно меня, мой письменный стол. Прошло, как контрольная работа – так вот онлайн все сдала, все успешно».

Практика выступлений на топ-уровне параллельно с обучением есть и в командных видах. Так звезда «Барселоны» Ламин Ямаль выпускался из школы параллельно с подготовкой и выступлением на Евро-2024. Конечно, тогда ходить в школу не требовалось – Ямаль учился онлайн: делал домашку и готовился к экзаменам в окна между тренировками в сборной Испании.

Нико Уильямс и Фермин Лопес постоянно шутили над Ямалем и звали его играть в PlayStation. «У нас много свободного времени, – вспоминал Ямаль о совмещении учебы и футбола. – Когда я у себя в комнате и мне нечего делать, беру iPad и делаю домашнее задание».

«Барселона» всегда настаивала, чтобы Ямаль учился и как минимум получил среднее образование. В 2023 году клуб даже не отпустил его на церемонию The Youngest – из-за неуспеваемости в школе. Сам он говорил, что учился хорошо, а любимыми предметами называл математику, физику и химию.

Лето-2024 для Ямаля вышло гипернасыщенным: выиграл Евро-2024, став лучшим молодым игроком турнира, и успешно сдал экзамены, получив среднее образование. «Для меня выиграть Евро было проще, потому что я сделал это с первой попытки», – смеялся Ямаль.

Особенности онлайн-образования – на примере талантливой сноубордистки в «Онлайн-школе №1»

11-летняя Василиса Ермакова – рекордсменка России и мира по сноуборду, которая учится в «Онлайн-школе №1». По итогам она, как и все, получит диплом об общем среднем образовании и будет сдавать экзамены, но очно присутствовать на занятиях не нужно.

«В обычную школу я не ходила, сразу перешли на заочное обучение, – рассказывает Спортсу’’ Ермакова. – Многие ребята из Федерации сноуборда Санкт-Петербурга занимаются в такой школе. Да и вообще многие спортсмены и не только спортсмены предпочитают онлайн-обучение, это реально удобнее и интереснее.

Мы сразу решили, что будем учиться онлайн, так как занимаемся спортом с четырех лет. Нам это подсказали родители других спортсменов, так что думали недолго. Конечно, мне нравится: не надо рано вставать, сидеть на скучных уроках, всегда можно воспользоваться базой знаний, которая есть у школы. И экзамены легче сдавать, когда над тобой не стоит учитель.

Из предметов мне нравятся окружающий мир и биология. Самые нелюбимые – литература и русский язык. А еще математику надо подтянуть. В основном занимаюсь с учителем, но если из-за соревнований пропускаю уроки, то потом могу посмотреть их в записи.

Я тренируюсь каждый день по много часов и учусь после тренировок: примерно по четыре предмета, в каждом – по четыре урока. Конечно, это большой труд и ответственность. Раз в три месяца есть аттестации и контрольные работы. Однажды приехала на фестиваль зимних видов спорта на «Розе Хутор» и сдавала экзамены прямо перед соревнованиями, надо было все успеть.

По физкультуре мы раньше записывали видео по заданию учителя и отправляли на проверку. Хотя спортсмен может представить диплом о победах или справку из учреждения, где он занимается. На ИЗО есть тесты и практические задания – приходится рисовать или что-то мастерить, но с этим проблем нет. По музыке – просто тесты».

В целом онлайн-образование – это возможность составлять индивидуальный график и учиться в комфортной среде без буллинга и упреков со стороны учителей, не знакомых со спецификой спорта. Именно такую возможность дает «Онлайн-школа №1», где можно совмещать обучение со сборами и соревнованиями, при этом не жертвуя качеством образования. Попробовать этот формат на себе можно в рамках бесплатной пробной недели

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов; Gettyimages.ru/Michael Regan – UEFA; unsplash.com/Solen Feyissa, Nick Morrison; Маша Вишневская

