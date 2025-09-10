🎥 Собослаи остался без футболки Роналду. А вот Керкез сработал оперативнее

В 2009-м восьмилетний Доминик Собослаи впервые увидел кумира – Криштиану Роналду. Тогда мальчик был одним из маскотов, выводивших сборную Португалии на матч с Венгрией.

Спустя ровно 16 лет Собослаи с капитанской повязкой вывел свою национальную команду на игру отбора ЧМ-2026 против Португалии. Перед стартом встречи Дом позировал вместе с капитаном соперника – его кумиром Криро.

Результатом звезда «Ливерпуля» похвастаться не может: Венгрия уступила со счетом 2:3, победный мяч Жоау Канселу забил на 86-й минуте. У Роналду гол с пенальти, а Собослаи остался без результативных действий.

После матча для капитана венгров судьба подготовила еще одно разочарование: вместе с Керкезом он ждал Криштиану у раздевалки португальцев – хотел обменяться с легендой футболками. Роналду майку полузащитника забрал, но свою подарить не смог – уже отдал ее.

Решение Криш нашел быстро: «Давай я отдам тебе футболку дома, в Португалии, хорошо?»

Пока капитаны разбирались, Милош Керкез отхватил себе майку Бруну Фернандеша.

Ответный матч сборных пройдет в Лиссабоне уже 14 октября.

Может, Доминик вместе с футболкой Криро и победу заберет?