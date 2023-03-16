Гаспачо
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Попробуйте выговорить фамилию главного судьи предстоящего класико. Он скромничает с жёлтыми карточками, но удалял Роналду

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Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Футбол Футбол

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначен главным судьей матча «Барселона» – «Реал Мадрид» в воскресенье, 19 марта.

Бенгоэчеа уже судил класико: в январском Суперкубке Испании, который забрала «Барса» (3:1). В тот вечер каждой команде были показаны по две желтые карточки. Также Рикардо и его коллеги проигнорировали эпизод, когда Дани Себальос схватил Гави за волосы.

До этого испанец работал на класико в далеком 2017-м: «Реал» выиграл 3:1, было показано 8 желтых карточек (3 игрокам «Барсы», 5 игрокам «Реала»), а Криштиану Роналду и вовсе был удален с поля.

Бегоэчеа часто судил матчи «Барсы», статистика может обрадовать болельщиков каталонского клуба.

- 20 побед;

- одна ничья;

- 4 поражения;

- 53 желтые карточки на все команды (2,65 за матч);

- одна красная карточка на все команды.

4 комментария

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MADRiD_00
Ну надеемся что в класико судью не заметим..
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Экселлент
Себальоса надо было удалять!
Очень мерзкий поступок в отношении своего молодого соотечественника!
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Дядь Валакас
А что сложного?
+5
0
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белошип
Так это же ручной свистун банкрота,Лапорта продолжает дёргать кабинетные рычаги)
+2
-3
-1
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