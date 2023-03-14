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Традиционный обед Переса и Лапорты перед класико в этот раз не состоится. Но это есть веская причина

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Журналист Тони Хуанмарти сообщил, что на этой неделе традиционный обед Жоана Лапорты и Флорентино Переса не состоится. Обычно президенты двух испанских грандов встречаются перед класико.

Отменить встречу решил Лапорта. По информации Catalunya Radio, глава «Барселоны» отказался от традиционного обеда с Пересом после того, как «Мадрид» решил присоединиться к иску против «блауграны» по делу о коррупции в качестве обвинителя.

Жерар Ромеро утверждает, что обед состоится только в том случае, если «Реал» принесет публичные извинения. В такой сценарий верится с трудом.

И хоть «Барселона» и «Мадрид» считаются непримиримыми соперниками, в последние годы отношения между клубами потеплели, в частности из-за участия в суперлиге и совместного противодействия сделке CVC.

Теперь клубы рискуют стать врагами и за пределами футбольного поля. «Реал» и «Барсы» сыграют в воскресенье в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Не было бы президентам мудрее встретиться и обсудить ситуацию как профессионалам?

3 комментария

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Роман
Отправьте Барсу уже в пердив. Сколько можно уже читать о них новостей.
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белошип
Лапорта совсем дурак чтоле?
Обиделся на Переса из-за того что президент Реала не поддержал его махинации с судьями?)
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Real_v_dushe
Нечего с кабинетными президенту Реала чаи гонять
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