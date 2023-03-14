Сеть немецких супермаркетов в восторге от перехода Роналду в «Аль-Наср»: тысячи болельщиков купились на один безобидный мем😱😱😱
Получилась шикарная реклама.
Все дело в том, что социальных сетях распространились сотни изображений, на которых футболист изображен в футболке его нынешней команды, а на заднем плане — супермаркет немецкой фирмы Lidl.
Происхождение этого фото связано с тем, что цвета «Аль-Насра» совпадают с цветами бренда супермаркета - синим и желтым. В результате несколько интернет-пользователей пошутили, что немецкая фирма спонсирует арабский клуб.
Как итог - это привлекло огромное внимание к бренду супермаркета, а следом за фото появилось и видео.
Интересно, менеджеры Роналду не собираются попросить гонорар за рекламу?
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