Гаспачо
Блог

Сеть немецких супермаркетов в восторге от перехода Роналду в «Аль-Наср»: тысячи болельщиков купились на один безобидный мем😱😱😱

Клубы Клубы
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Получилась шикарная реклама.

Все дело в том, что социальных сетях распространились сотни изображений, на которых футболист изображен в футболке его нынешней команды, а на заднем плане — супермаркет немецкой фирмы Lidl.

Происхождение этого фото связано с тем, что цвета «Аль-Насра» совпадают с цветами бренда супермаркета - синим и желтым. В результате несколько интернет-пользователей пошутили, что немецкая фирма спонсирует арабский клуб.

Как итог - это привлекло огромное внимание к бренду супермаркета, а следом за фото появилось и видео.

Интересно, менеджеры Роналду не собираются попросить гонорар за рекламу?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
И Роналду такой напевает: "За пивом с колбасой начинается гонка. Здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aya
А кто-то на такие рекламные фото тратит миллионы, маркетинг 80-го уровня))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манюшный
Ему подходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий