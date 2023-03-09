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Ромеро помог «Милану» выбраться в четвертьфинал ЛЧ. После переезда в Европу у игрока жуткая статистика по карточкам

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Получил очередное глупое удаление.

Аргентинский защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» получил две желтые карточки и упростил задачу россонери по выходу в четвертьфинал еврокубка.

Игрок перебрался в Европу из Аргентины летом 2018 года − подписал контракт с «Дженоа». С тех пор он засветился в «Аталанте», «Ювентусе», а затем перебрался в АПЛ.

Ромеро − довольно жесткий защитник, который нередко получает предупреждения. Статистика полученных карточек действительно впечатляет и заставляет задуматься:

156 матчей

🟨 57 желтых карточек;

🟥 6 красных карточек.

Игроку пора задуматься над своим поведением на поле.

2 комментария

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David Avagyan
Ответ Cap Rooney
Справедливости ради, ещё в первом матче должен был удаляться, когда открытыми шипами летел в ногу сопернику.
Справедливости ради он должен был удалятся на ЧМ и ноднократно.
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Cap Rooney
Справедливости ради, ещё в первом матче должен был удаляться, когда открытыми шипами летел в ногу сопернику.
0
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0
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