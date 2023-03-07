🎥 Дэвис флиртует с кубком Лиги чемпионов. «Бавария» снова сделала блестящий анонс матча против «ПСЖ»
Первая встреча «ПСЖ» и «Баварии» прошла 14 февраля в городе любви. Ту игру пресс-служба мюнхенцев анонсировала очень оригинально: Дэвис и Коман сходили на свидание с кубком Лиги чемпионов.
К анонсу ответного матча, который пройдет 8 марта, «Бавария» подошла с тем же креативом. Пресс-служба Рекордмайстера решила полностью раскрыть тему любви в футболе.
На этот раз мы увидели, как Альфонсо Дэвис нежно переписывается с трофеем ЛЧ.
Кубок: «В Париже было чудесно».
Дэвис: «Я сегодня очень усердно тренировался».
Кубок: «Завтра я буду в Мюнхене».
Дэвис: «Я покажу тебе мой город».
Кубок: «Не могу дождаться нашей встречи!»
Оцените этот шедевр сами:
Как закончиться встреча, нам еще предстоит узнать. Но в одном мы можем быть уверены наверняка: Дэвис – шикарный актер.
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