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🎥 Дэвис флиртует с кубком Лиги чемпионов. «Бавария» снова сделала блестящий анонс матча против «ПСЖ»

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Первая встреча «ПСЖ» и «Баварии» прошла 14 февраля в городе любви. Ту игру пресс-служба мюнхенцев анонсировала очень оригинально: Дэвис и Коман сходили на свидание с кубком Лиги чемпионов.

К анонсу ответного матча, который пройдет 8 марта, «Бавария» подошла с тем же креативом. Пресс-служба Рекордмайстера решила полностью раскрыть тему любви в футболе.

На этот раз мы увидели, как Альфонсо Дэвис нежно переписывается с трофеем ЛЧ.

Кубок: «В Париже было чудесно».

Дэвис: «Я сегодня очень усердно тренировался».

Кубок: «Завтра я буду в Мюнхене».

Дэвис: «Я покажу тебе мой город».

Кубок: «Не могу дождаться нашей встречи!»

Оцените этот шедевр сами:

Как закончиться встреча, нам еще предстоит узнать. Но в одном мы можем быть уверены наверняка: Дэвис – шикарный актер.

3 комментария

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ShAtO
Вот на что я обратил внимание. Перед первым матчем в видосе участвовали Коман и Девис. В первом же матче забил Коман с паса Девиса. Если идти по тому же принципу, завтра только у Девиса будет результативное действие
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Gon3a1e5@mail.ru
Боюсь представить чем они его наполнят вместо шампанского если возьмут😂😂
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Gon3a1e5@mail.ru
Боюсь представить чем они его наполнят вместо шампанского если возьмут😂😂
+1
0
+1
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