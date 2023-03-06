10 комментариев

Отрыв минимальный.

Ла Лига может похвастаться одними из лучших вингеров в Европе, которые обладают великолепными навыками дриблинга, что мы регулярно видим матчах чемпионата.

Портал FotMob показал десятку лучших дриблеров Ла Лиги.

1. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») - 3,2 обводки за игру.

2. Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал») - 3,1 обводки за игру.

3. Адриан Эмбарба («Альмерия») - 2,9 обводки за игру.

4. Ян Коуто («Жирона») - 2,6 обводки за игру.

5. Ферран Торрес («Барселона») - 2,6 обводки за игру.

6. Родриго («Реал Мадрид») - 2,5 обводки за игру.

7. Луис Энрике («Бетис») - 2,5 обводки за игру.

8. Иван Санчес («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.

9. Лукас Бойе («Эльче») - 2,3 обводки за игру.

10. Гонсало Плата («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.

Пожалуй, что главным сюрпризом стало то, что Ферран Торрес вошел в десятку лучших, опередив своих партнеров - Рафинью и Усмана Дембеле.

А что вас удивило?