10 комментариев

💫 Топ-10 дриблеров Ла Лиги. Лидер очевиден, а вот дальше есть много интересных фамилий 😳
Отрыв минимальный.
Ла Лига может похвастаться одними из лучших вингеров в Европе, которые обладают великолепными навыками дриблинга, что мы регулярно видим матчах чемпионата.
Портал FotMob показал десятку лучших дриблеров Ла Лиги.
1. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») - 3,2 обводки за игру.
2. Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал») - 3,1 обводки за игру.
3. Адриан Эмбарба («Альмерия») - 2,9 обводки за игру.
4. Ян Коуто («Жирона») - 2,6 обводки за игру.
5. Ферран Торрес («Барселона») - 2,6 обводки за игру.
6. Родриго («Реал Мадрид») - 2,5 обводки за игру.
7. Луис Энрике («Бетис») - 2,5 обводки за игру.
8. Иван Санчес («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.
9. Лукас Бойе («Эльче») - 2,3 обводки за игру.
10. Гонсало Плата («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.
Пожалуй, что главным сюрпризом стало то, что Ферран Торрес вошел в десятку лучших, опередив своих партнеров - Рафинью и Усмана Дембеле.
А что вас удивило?
11 (5). Вот с Барсой Dribble attempts (succ.) 5 (3), те больше что ты утверждаешь,чем 30%
Vinícius Júnior 72
Samuel Chukwueze 45
Rodrygo 41
Javi Galán 40
Sergi Darder 38