Гаспачо
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💫 Топ-10 дриблеров Ла Лиги. Лидер очевиден, а вот дальше есть много интересных фамилий 😳

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Сэмюэл Чуквуэзе Сэмюэл Чуквуэзе
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Бетис Бетис
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Отрыв минимальный.

Ла Лига может похвастаться одними из лучших вингеров в Европе, которые обладают великолепными навыками дриблинга, что мы регулярно видим матчах чемпионата.

Портал FotMob показал десятку лучших дриблеров Ла Лиги.

1. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») - 3,2 обводки за игру.

2. Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал») - 3,1 обводки за игру.

3. Адриан Эмбарба («Альмерия») - 2,9 обводки за игру.

4. Ян Коуто («Жирона») - 2,6 обводки за игру.

5. Ферран Торрес («Барселона») - 2,6 обводки за игру.

6. Родриго («Реал Мадрид») - 2,5 обводки за игру.

7. Луис Энрике («Бетис») - 2,5 обводки за игру.

8. Иван Санчес («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.

9. Лукас Бойе («Эльче») - 2,3 обводки за игру.

10. Гонсало Плата («Реал Вальядолид») - 2,3 обводки за игру.

Пожалуй, что главным сюрпризом стало то, что Ферран Торрес вошел в десятку лучших, опередив своих партнеров - Рафинью и Усмана Дембеле.

А что вас удивило?

10 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Если не быть пустословным, у Вини 72 успешных попытки,при 44%. Чуквуэзе 45(50%) , Эмбарба 27(42%), Родриго 41(55%). И общий список по успешным проходом немного другой Vinícius Júnior 72 Samuel Chukwueze 45 Rodrygo 41 Javi Galán 40 Sergi Darder 38
Ну и 44 процента по твоему это хорошо. Это означает, что в более чем половине случаев он не обыгрывает оппонента. Можно 100 попыток делать и из них 10 удачных. 10 > 3, но процент успешности 10 %
0
-1
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ Лысый череп
На первом месте должен быть Дембеле
Да, потому что надо учитывать еще процент удачных отыгрышей. Посмотрел по Винисиусу, так у него меньше 50 процентов, а у Дембеле под 70
+3
0
+3
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Лысый череп
На первом месте должен быть Дембеле
+1
0
+1
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Нефанатик
Этот "популярный ресурс" публикуют те же цифры что и другие "популярные" или не очень, ресурсы?))
Плюс-минус одинаковые, незначительная погрешность.
0
0
0
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Нефанатик
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Я скинул оф стату популярного ресурса. По 7 (xG)8.32 вот результативность Вини. Остальное сухие цифры. Вот в матче с Бетисом Dribble attempts (succ.) 11 (5). Вот с Барсой Dribble attempts (succ.) 5 (3), те больше что ты утверждаешь,чем 30%
Этот "популярный ресурс" публикуют те же цифры что и другие "популярные" или не очень, ресурсы?))
0
0
0
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Нефанатик
По двум последним матчам у него не больше 30% успешных обводок. Статистику каждый ведет свою. Кто то попытку обвода может вовсе за попытку не засчесть. В таких действиях трудно вести статистику, это что то на подобие "голевых моментов" кто как определяет голевые моменты или опасные моменты? По сухим цифрам, к примеру времени на гол, он уступает даже Асенсио, хотя игра определенно строится через него и больше шансов на гол именно у Винисиуса.
Я скинул оф стату популярного ресурса. По 7 (xG)8.32 вот результативность Вини. Остальное сухие цифры. Вот в матче с Бетисом Dribble attempts (succ.)
11 (5). Вот с Барсой Dribble attempts (succ.) 5 (3), те больше что ты утверждаешь,чем 30%
0
0
0
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Нефанатик
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Если не быть пустословным, у Вини 72 успешных попытки,при 44%. Чуквуэзе 45(50%) , Эмбарба 27(42%), Родриго 41(55%). И общий список по успешным проходом немного другой Vinícius Júnior 72 Samuel Chukwueze 45 Rodrygo 41 Javi Galán 40 Sergi Darder 38
По двум последним матчам у него не больше 30% успешных обводок. Статистику каждый ведет свою. Кто то попытку обвода может вовсе за попытку не засчесть. В таких действиях трудно вести статистику, это что то на подобие "голевых моментов" кто как определяет голевые моменты или опасные моменты? По сухим цифрам, к примеру времени на гол, он уступает даже Асенсио, хотя игра определенно строится через него и больше шансов на гол именно у Винисиуса.
0
-2
-2
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Нефанатик
Тут важно понимать сколько попыток. По попыткам Винисиус в разы будет опережать остальных. Игра строится через него (непонятно почему) и его постоянные попытки обыгрыша очень часто заканчиваются потеряй мяча, поэтому эта статистика вообще ни о чем.
Если не быть пустословным, у Вини 72 успешных попытки,при 44%. Чуквуэзе 45(50%) , Эмбарба 27(42%), Родриго 41(55%). И общий список по успешным проходом немного другой
Vinícius Júnior 72
Samuel Chukwueze 45
Rodrygo 41
Javi Galán 40
Sergi Darder 38
+2
-2
0
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GERONIMO
Не думаю, что Араухо понимает, как так вышло.
+13
-1
+12
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Нефанатик
Тут важно понимать сколько попыток. По попыткам Винисиус в разы будет опережать остальных. Игра строится через него (непонятно почему) и его постоянные попытки обыгрыша очень часто заканчиваются потеряй мяча, поэтому эта статистика вообще ни о чем.
+9
-3
+6
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