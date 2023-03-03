13 комментариев

Арбитр класико хотел показать Винисиусу красную за фол на Де Йонге. Расшифровали, что именно сказал судья
Кажется, в Испании нет команды, которая была бы довольна судейством. Поклонники «Барселоны» и «Реала» уверены, что против их команд арбитры плетут заговор.
А когда дело доходит до класико, претензий к судейству становится гораздо больше.
На 24-й минуте первого матча 1/2 финала Кубка Испании Винисиус жестко нарушил правила на Де Йонге.
Поклонники «блауграны» посчитали, что бразилец за такое нарушение заслужил красную карточку, болельщики «королевского клуба» уверены в невиновности Жуниора. Арбитр решил ограничиться «горчичником».
Но, как выяснилось уже после матча, изначально судья хотел удалить Винисиуса.
Когда Де Йонг оказался на газоне, а арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро остановил игру, футболисты «Мадрида» окружили рефери. Милитао пытался защитить одноклубника, ответ Монтеро защитнику «сливочных» расшифровали:
«Эдер, послушай. Это красная карточка, ясно? Он схватил его за шею и повалил на землю».
Почему арбитр изменил решение – загадка. Еще больше вопросов появилось, когда Монтеро не показал Винисиусу вторую желтую за давление на судью. Получив желтую, бразилец сказал арбитру:
«Ты всегда делаешь одно и то же, с тобой всегда одно и то же».
Выглядел при этом полузащитник «сливочных» крайне агрессивно.
Монтеро и Винисиус встречались совсем недавно – в 22-м туре Ла Лиги. Тогда между игроком и арбитром тоже случилась стычка, бразилец назвал рефери «сукиным сыном».
Примечательно, что в кубковом класико Хави уже в добавленное время получил желтую за то, что назвал Карвахаля «тупым».
Очень странные дела.
Это в одном из телеграм каналов Барсы вышло