13 комментариев

Кажется, в Испании нет команды, которая была бы довольна судейством. Поклонники «Барселоны» и «Реала» уверены, что против их команд арбитры плетут заговор.

А когда дело доходит до класико, претензий к судейству становится гораздо больше.

На 24-й минуте первого матча 1/2 финала Кубка Испании Винисиус жестко нарушил правила на Де Йонге.

Поклонники «блауграны» посчитали, что бразилец за такое нарушение заслужил красную карточку, болельщики «королевского клуба» уверены в невиновности Жуниора. Арбитр решил ограничиться «горчичником».

Но, как выяснилось уже после матча, изначально судья хотел удалить Винисиуса.

Когда Де Йонг оказался на газоне, а арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро остановил игру, футболисты «Мадрида» окружили рефери. Милитао пытался защитить одноклубника, ответ Монтеро защитнику «сливочных» расшифровали:

«Эдер, послушай. Это красная карточка, ясно? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Почему арбитр изменил решение – загадка. Еще больше вопросов появилось, когда Монтеро не показал Винисиусу вторую желтую за давление на судью. Получив желтую, бразилец сказал арбитру:

«Ты всегда делаешь одно и то же, с тобой всегда одно и то же».

Выглядел при этом полузащитник «сливочных» крайне агрессивно.

Монтеро и Винисиус встречались совсем недавно – в 22-м туре Ла Лиги. Тогда между игроком и арбитром тоже случилась стычка, бразилец назвал рефери «сукиным сыном».

Примечательно, что в кубковом класико Хави уже в добавленное время получил желтую за то, что назвал Карвахаля «тупым».

Очень странные дела.