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Арбитр класико хотел показать Винисиусу красную за фол на Де Йонге. Расшифровали, что именно сказал судья

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Кажется, в Испании нет команды, которая была бы довольна судейством. Поклонники «Барселоны» и «Реала» уверены, что против их команд арбитры плетут заговор.

А когда дело доходит до класико, претензий к судейству становится гораздо больше.

На 24-й минуте первого матча 1/2 финала Кубка Испании Винисиус жестко нарушил правила на Де Йонге.

Поклонники «блауграны» посчитали, что бразилец за такое нарушение заслужил красную карточку, болельщики «королевского клуба» уверены в невиновности Жуниора. Арбитр решил ограничиться «горчичником».

Но, как выяснилось уже после матча, изначально судья хотел удалить Винисиуса.

Когда Де Йонг оказался на газоне, а арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро остановил игру, футболисты «Мадрида» окружили рефери. Милитао пытался защитить одноклубника, ответ Монтеро защитнику «сливочных» расшифровали:

«Эдер, послушай. Это красная карточка, ясно? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Почему арбитр изменил решение – загадка. Еще больше вопросов появилось, когда Монтеро не показал Винисиусу вторую желтую за давление на судью. Получив желтую, бразилец сказал арбитру:

«Ты всегда делаешь одно и то же, с тобой всегда одно и то же».

Выглядел при этом полузащитник «сливочных» крайне агрессивно.

Монтеро и Винисиус встречались совсем недавно – в 22-м туре Ла Лиги. Тогда между игроком и арбитром тоже случилась стычка, бразилец назвал рефери «сукиным сыном».

Примечательно, что в кубковом класико Хави уже в добавленное время получил желтую за то, что назвал Карвахаля «тупым».

Очень странные дела.

13 комментариев

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Игорь Климов
Тут даже по совокупности судья обязан был показать этому Винисиусу Красную карточку.
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Ramil Usmanov
Все болельщики соперников реалки ненавидят вини за его провокационные действия. Удачной карьеры ему не видать. Симпатии к нему ни на одном стадионе не будет.
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Duha1967
Ответ turcanudima87@gmail.com
Винисиус от бешенства привит?
Если не привитый зачем из клетки выпускать?
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Arkadios Avgitidis
черносвину не красную,а чёрную надо показывать.перед каждой игрой..потому что он просто черносвин по определению...
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Tyrone Woodley
Вини опережает Де Йонга, тот обнимает его, Вини вырывается - судья очевидно что это красная для Винисиуса 😂
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turcanudima87@gmail.com
Винисиус от бешенства привит?
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Gregori Milman
Он не только сукин сын, но и т. д. Всё видно как барсу тянут в Испании на пьядистал. Корупция процветает!
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DeBussi333
Ответ Эд
Барса была сильнее, майонезные вылетели по делу. А вини совсем приборзел
Матч был полный отстой, но есть ещё ответный матч, так что может у Реала ещё ещё есть шанс 🤔. Хотя, при такой игре, вряд ли. Ну, посмотрим
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turcanudima87@gmail.com
Агрессивный примат
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6LACK
Винисиус напоминает Морэнта, кто следит за НБА тот поймёт. Тоже словил звезду по молодости, понты во время игры вообще не красят
+6
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Hans Castorp
Винисиус уже окончательно голову потерял , своими тупорылыми кривляниями и стычками с арбитрами он вредит уже не только себе , но и всей команде , именно после этого эпизода Реал потерял концентрацию и пропустил гол. Особенно обидно чтобы команде нет никого кто вправил бы ему мозги уже и объяснил на чем нужно фокусироваться.
+14
-1
+13
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Бускетс это позиция
❗️Фран Мартинес (❓): Мартинес Мунуэра говорит «он хватал его» («le coge»), а НЕ «это красная» («es roja»). Движение губ одинаковое, но рефери говорит «le coge».

Это в одном из телеграм каналов Барсы вышло
+8
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Эд
Барса была сильнее, майонезные вылетели по делу. А вини совсем приборзел
+7
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