Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро признался, что в свое время несколько раз отказывал «МЮ». Бывший нападающий «Ювентуса» заявил, что сэр Алекс Фергюсон связывался с ним.

«Сэр Алекс хотел видеть меня в «Юнайтед», я помню это очень хорошо. Мы разговаривали до и после 2000 года, он был очень настойчив», - вспоминал Дель Пьеро для Sky Sport.

«Это правда, я мог играть в Манчестере. Когда со мной связались представители клуба, то я был польщен, но я никогда не думал покинуть «Ювентус».

«Я играл за «Юве» 13 лет, хотел завершить карьеру именно там. Я уверен, что сэр Алекс понял мое решение».

Лучший бомбардир в истории «Ювентуса» принял решение остаться в Турине. Он провел за клуб более 700 матчей, забил 290 голов и сделал 179 результативных передач.