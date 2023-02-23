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«Сэр Алекс хотел видеть меня в «МЮ». Легенда «Ювентуса» несколько раз отказывал тренеру

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Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро признался, что в свое время несколько раз отказывал «МЮ». Бывший нападающий «Ювентуса» заявил, что сэр Алекс Фергюсон связывался с ним.

«Сэр Алекс хотел видеть меня в «Юнайтед», я помню это очень хорошо. Мы разговаривали до и после 2000 года, он был очень настойчив», - вспоминал Дель Пьеро для Sky Sport.

«Это правда, я мог играть в Манчестере. Когда со мной связались представители клуба, то я был польщен, но я никогда не думал покинуть «Ювентус».

«Я играл за «Юве» 13 лет, хотел завершить карьеру именно там. Я уверен, что сэр Алекс понял мое решение».

Лучший бомбардир в истории «Ювентуса» принял решение остаться в Турине. Он провел за клуб более 700 матчей, забил 290 голов и сделал 179 результативных передач.

1 комментарий

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QWertY
Великий Алекс. Каким же крутым игроком он был
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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